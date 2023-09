Domovanje legendarnega Francoza odprli za obiskovalce #video

Več kot 30 let po smrti francoskega šansonjerja in igralca Sergea Gainsbourga so obiskovalcem odprli njegovo domovanje v Parizu. Hiša, v kateri je živel več kot 20 let, je po njegovi smrti 2. marca 1991 ostala nespremenjena, vključno z inventarjem. V enakem stanju so jo za javnost odprli v sredo.