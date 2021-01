Dobre novice: legendarni voditelj zapustil intenzivno nego

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstveno stanje 87-letnega televizijskega zvezdnika Larryja Kinga, ki je konec minulega leta zaradi okužbe z novim koronavirusom pristal v bolnišnici, se izboljšuje. Po nekaj dneh na intenzivni negi so ga zdravniki premestili na navadni oddelek.

Zaradi nove koronavirusne bolezni je Larry King zadnje dneve starega in prve novega leta preživljal v bolnišnici Cedars Sinai v Los Angelesu. Na silvestrski večer se mu je stanje nekoliko poslabšalo – ker je potreboval dodaten kisik, so ga zdravniki premestili na oddelek za intenzivno terapijo. Njegovo počutje se je spet izboljšalo, diha ponovno sam, brez dovajanja dodatnega kisika, zato je intenzivno nego lahko zapustil, je za CBS News povedal njegov tiskovni predstavnik David Theall.

Tudi voditeljeva družina je za omenjeni portal potrdila, da gre Larryju na bolje in da se je po videozvezi že slišal s svojimi tremi otroki. "S sinovi se zahvaljujejo vsem za neverjetno podporo in komaj čakajo, da se vrne domov. Prav tako se zahvaljujejo zdravstvenim delavcem in osebju v bolnišnici Cedars Sinai ter vsem preostalim bolnišnicam, ki v tako izrednih razmerah zagotavljajo zdravstveno nego mnogo ljudem," se je glasila uradna izjava.

87-letni voditelj se je v preteklosti sicer spopadel že z mnogo nevarnimi zdravstvenimi stanji. Med drugim je prebolel raka na pljučih in prostati ter več kapi. Po operaciji srca, ki je sledila zadnji kapi maja 2019, je nekaj tednov preživel celi v komi, a si je pozneje opomogel. In kot vse kaže, bo legendarni televizijski voditelj, ki sicer zaradi starosti in svoje zdravstvene zgodovine spada v tvegano skupino bolnikov, zmagal tudi v boju s covid-19.