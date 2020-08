Ameriški mediji poročajo, da je ameriški voditelj Larry King doživel bolečo tragedijo, saj sta mu zgolj v obdobju treh tednov umrla dva od petih otrok.

Najprej je nepričakovano umrl 65-letni sin Andy, tega je leta 1962 posvojil, ko se je poročil z njegovo mamo Alene Akins, nato pa je pred nekaj dnevi boj s kronično boleznijo izgubila še 51-letna hčerka Chaia.

"Larry in trije preostali otroci so povsem skrušeni, pri čemer Larry še vedno ni povsem okreval po zdravstvenih težavah, ki so ga začele pestiti lani," je za tabloid Page Six povedal vir. Lani je namreč doživel kap, zaradi katere je skoraj umrl.

Larry s svojima najmlajšima sinovoma: Cannonom (levo) in Chanceom Foto: Getty Images

Ima še devet vnukov in štiri pravnuke

King je bil poročen kar osemkrat s sedmimi različnimi ženskami. S svojo drugo ženo Annette Kaye je dobil sina Larryja Jr., ki ga je spoznal šele, ko je bil ta že v tridesetih letih, s sedmo ženo Shawn Southwick pa ima še dva sina, 21-letnega Chancea in 20-letnega Cannona.

Šestinosemdesetletni voditelj ima še devet vnukov in štiri pravnuke.

