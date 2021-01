Ali življenje televizijskega zvezdnika visi na nitki?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarnega voditelja ameriških pogovornih oddaj Larryja Kinga so hospitalizirali zaradi covida-19. Po virih blizu njegove družine, na katere se sklicuje CNN, naj bi bil King že več kot teden dni v bolnišnici Cedars Sinai v Los Angelesu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Larry King, ki šteje 87 let, ima sicer sladkorno bolezen tipa 2 in že dolgo zgodovino zdravstvenih težav, vključno z več srčnimi napadi, pljučnim rakom in angino pektoris, piše STA.

Prepoznavna osebnost ameriške televizije

Legendarni voditelj velja za eno najbolj prepoznavnih osebnosti ameriške televizije. Seznam tistih, ki jih je gostil v oddaji, sega od vseh predsednikov ZDA od leta 1974 pa do svetovnih voditeljev Jaserja Arafata in Vladimirja Putina ter zvezdnikov Franka Sinatre, Marlona Branda in Barbre Streisand.

King je 25 let gostil šov Larry King Live, leta 2010 se je upokojil, delo pa pozneje nadaljeval na svoji digitalni mreži Ora TV, so še poročale agencije.