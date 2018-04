Meghan Markle ga spominja na pokojno princeso Diano

36-letna Meghan Markle bo čez dober mesec in pol tudi uradno postala članica britanske kraljeve družine. Priprave na 19. maj, ko bo v Londonu najbolj težko pričakovano poročno slavje tega leta, so v polnem teku, tuji mediji pa so vsak dan polni takšnih in drugačnih novic o nevesti britanskega princa Harryja.

Larry King pravi, da bo Meghan Britaniji in kraljevi družini v ponos. Foto: Getty Images Zdaj se je o ameriški igralki razgovoril tudi legendarni televizijski voditelj Larry King. Povedal je, da je bila v preteklih letih večkrat gostja v njegovih oddajah in da ga zelo spominja na pokojno mamo svojega izbranca, princeso Diano: "Ko je bila pri meni v oddajah, sem se navdušil nad to strastjo, ki jo nosi v sebi. Z velikim zanosom je namreč govorila o projektih, ki se jih je lotila. In vedno je brezpogojno stala za svojimi mnenji. Ni tip človeka, ki bi sramežljivo molčal o svojih prepričanjih, zato me je spomnila na princeso Diano. Obe sta z istim žarom govorili o tistem, v kar sta verjeli, da je prav. Morda bo Meghan samo malce bolj politična, kot je bila Diana."

86-letni televizijski voditelj je še povedal, da se mu je že ob prvem srečanju Meghan zdela krasna oseba in da bo po njegovem mnenju zagotovo veliko doprinesla britanski kraljevi družini. "Zagotovo bo v velik ponos tako Veliki Britaniji kot kraljevi družini. Prepričan sem, da bo neverjetna princesa."