Čeprav še nikoli ni vozila, je za rojstni dan dobila porscheja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jennifer Lopez je za svoj 50. rojstni dan od zaročenca prejela drago darilo: porscheja. To jo je presenetilo bolj, kot bi si mislili. Zvezdnica namreč še nikoli ni imela takšnega avtomobila in še nikoli ni vozila.

Jennifer Lopez je z oboževalci delila video, ki ponuja vpogled v praznovanje njenega 50. rojstnega dne pretekli teden. Ne samo, da je imela divjo zabavo s številnimi zvezdniki, že pred tem jo je zaročenec Alex Rodriguez presenetil s posebnim darilom.

Podaril ji je porscheja 911 GTS cabriolet, za katerega je odštel 140 tisoč dolarjev, kar je približno 125 tisoč evrov.

"Kaj za vraga? Kaj je to?" je vprašala J. Lo, ko je videla, kakšno darilo so ji pripeljali njuni otroci. "Nikoli nisem imela takšnega avta, še nikoli nisem vozila." Kljub temu se je usedla za volan in se z Alexom zapeljala po dovozu. "Potreboval bi dvojni varnostni pas," se je ob tem pošalil upokojeni zvezdnik bejzbola.

Zvezdnica je v videu nato še delila utrinke z rojstnodnevne zabave, na katero sta se z Alexom pripeljala v novem rdečem darilu. Praznovanje so začinili številni zvezdniški nastopi, a slavljenke ni nihče ganil tako kot nastopa njenih dvojčkov, Maxa in Emme.

Preberite tudi: