Brat Meghan Markle opozarja princa Harryja, naj se ne poroči

Princ Harry in Meghan markle se bosta poročila v soboto, 19. maja. Foto: Getty Images

Spletni portal In Touch poroča, da naj bi Meghanin polbrat, Thomas Markle Jr., princu Harryju poslal na roke napisano pismo, v katerem ga svari pred svojo sestro in pravi, da še ni prepozno za preklic poroke. Pri In Touchu so se dokopali do tega pisma in ga objavili na svoji straneh.

"Bolj ko se približujemo poroki, vse bolj postaja jasno, da bo to največja napaka v zgodovini kraljevih porok," je zapisal. "Meghan Markle očitno ni prava ženska zate." Ob tem je dodal, da je zahrbtna, nizkotna in samovšečna ženska, ki bo osmešila njega in dediščino kraljeve družine.

Njen polbrat ne razume, zakaj na poroko ne povabi svoje družine. Foto: Getty Images

Ne razume, zakaj je na poroko povabila popolne tujce

V nadaljevanju kritizira tudi Meghanin odnos z njunim očetom, ki je po Thomasovih besedah finančno pomagal Meghan, ter njeno odločitev, da na poroko ni povabila svoje družine, temveč "popolne tujce", ob čemer se sprašuje: "Kdo bi naredil kaj takega?"

Da se je njegova polsestra, ki je ni videl že sedem let, tako spremenila, krivi hollywoodsko slavo, ki je prišla z igranjem v seriji Nepremagljivi dvojec. "Zelo očitno je, da ji je ta majhen občutek hollywoodske slave stopil v glavo."

"Takoj, ko je vstopila v Hollywood, se je povsem spremenila," pravi polbrat. Foto: Getty Images

Ni užaljen, le zbegan

To pa ni prvič, da je polbrat javno blatil svojo sestro; pretekli mesec je za britanski Daily Mirror povedal, da je "pozabila na svoje korenine" in da očitno uživa v tem, da se prikazuje kot "oseba, ki jo javnost obožuje". "To je njena največja predstava v njenem življenju. Videti je zlagana. Takoj ko je vstopila v Hollywood, se je povsem spremenila."

Thomas kljub temu vztraja, da ni zagrenjen ali užaljen, ker ga ni povabila na poroko. "Le zmeden," je dodal.

Glasen ni le njen pobrat, temveč tudi polsestra. Foto: Getty Images

Polsestra: Meghan je povzpetnica

Ne samo polbrat, tudi njena polsestra je že polnila tabloide z lastnim zgražanjem nad bodočo članico kraljeve družine. Samantha Grant se je decembra na jezno odzvala na izjavo princa Harryja, češ, da se je Meghan "dobro vključila v (kraljevo, op. p.) družino, ki je sama, predvidevam, nikoli ni imela".

Del o "družini, ki je nikoli ni imela", je Samantho zelo zbodel, zato je svoje občutke izlila na Twitterju.

Še preden sta Meghan in Harry oznanila zaroko, je medijem razkrila, da je od nekdaj vedela, da je njena sestra zelo ambiciozna in da so ji všeč rdečelasci. Za britanski The Sun pa je celo dejala, da je Meghan "povzpetnica", ki ji kraljevi naziv ne pritiče, nato pa je nekdanjo igralko obtožila, da je "čustveno in finančno zanemarjala lastno družino".

Samantha, ki je od Meghan starejša 17 let in boleha za multiplo sklerozo, o svoji polsestri in preostali družinski drami piše celo knjigo, v kateri namerava razkriti vse skrivnosti, pravi.