Ameriški milijarder in soustanovitelj Microsofta Bill Gates z družino dopustuje v Črni gori, poročajo črnogorski mediji. Med drugim so se z raftom spustili po reki Tari in obiskali obmorsko letoviško mesto Tivat oziroma prestižni navtično-turistični center Porto Montenegro, Sveti Stefan in Boko Kotorsko.

Gates je v spremstvu soproge Melinde in treh otrok v Črno goro prispel na svoji luksuzni, 90 metrov dolgi jahti Lady S, ki je bila zasidrana pred Kotorjem in krajem Risan do 28. julija, nato pa so odšli na Sveti Stefan in center Porto Montenegro.

Časniku Vijesti je več gostov centra potrdilo, da Gatesa vsak dan vidijo igrati tenis.

Na Forbesovi lestvici milijarderjev je Gates na drugem mestu med najbogatejšimi ljudmi na svetu s premoženjem, ki je ocenjeno na 90 milijard ameriških dolarjev. Veliko denarja že vrsto let namenja za humanitarne in druge človekoljubne namene.