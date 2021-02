Bi jo prepoznali? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

48-letna ameriška igralka kolumbijskih korenin Sofia Vergara je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo v črnih bikinkah, na kateri postavlja na ogled svoje bujne obline. Fotografija sicer ni nova, saj naj bi – kot je ob tej zapisala – nastala v 90. letih v Miamiju.

Vergara, ki velja za eno najlepših igralk latinskih korenin v Hollywoodu, pa je tudi desetletja po nastanku objavljene fotografije videti odlično. Zvezdnica za svojo izklesano postavo trdno gara, je pred časom za publikacijo Marie Claire razkrila njena osebna trenerka Jennifer Yates. Posebno pozornost rada posveti prav zadnjici, ki se ji zdi pri ženski najbolj pozornosti vreden del telesa.

Največ vaj naredi za zadnjico

"Dvakrat na teden delava vaje za zadnjico, ker je to področje, na katero se res rada osredotoča. Sicer pa narediva tudi trening za zgornji del telesa in za trebuh," je razkrila Yatesova.

Od leta 2015 je Sofia Vergara poročena z mlajšim igralcem Joejom Manganiellom. Foto: Reuters

Sploh v času dogodkov, kjer je veliko sprehajanja in poziranja na rdeči preprogi, se malce bolj osredotočita prav na ramenski obroč in roke, saj so v večernih oblekah preostali deli telesa skriti. Sofia sicer ne mara kardiovaskularne vadbe, ki je namenjena porabljanju kalorij, je še priznala njena osebna trenerka. Raje kot za tek se odloči za hojo v klanec ali za kolo.