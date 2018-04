Beyonce bi cenzurirala fotografije oboževalcev

Pevka hoče, da so vse fotografije, ki jih bodo o njenem sobotnem nastopu na Coachelli objavili mediji, spodobne in okusne. Noče, da se ponovi situacija izpred petih let, ko so se na spletu znašle vse prej kot laskave fotografije nastopa na Super Bowlu.

Zvezdnica bi rada, da po spletu krožijo le laskave fotografije. Foto: Getty Images

Beyonce je bila glavna nastopajoča na letošnjem glasbenem festivalu Coachella, s čimer je pod oder privabila trumo ljudi. Dvourni šov so spremljali pametni telefoni obiskovalcev, ki so fotografije in videe njenega nastopa sproti objavljali na družbenih omrežjih, še najbolj pa na Instagramu.

Ker ima zvezdnica za seboj grenko izkušnjo s fotografijami oboževalcev, je njena publicistka že dan pred nastopom številnim medijem poslala prošnjo: medijske hiše naj ne objavljajo fotografij, ki jih oboževalci objavijo na Instagramu, in naj se raje držijo fotografij, ki jih bo odobrila pevka.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Grenak priokus s Super Bowla

Razlog za to tiči v njenem nastopu med polčasom na Super Bowlu leta 2013, po katerem so se na spletu pojavile neposrečene fotografije, ki so jih posneli oboževalci pod odrom, pa tudi posnetki fotoagencij, ki medijskim hišam prodajajo fotografije z dogodkov.

Na njih je Beyonce videti vse prej kot dobro, na nekaterih celo smešno, in prav to je bil tudi razlog, da so postale zelo viralne. Zato je njena publicistka kmalu za tem zaprosila vse medije, naj te fotografije odstranijo s svojih spletnih strani, a nekaj jih je vseeno ostalo:

In če se je Beyonce od takrat česa naučila, je to, da od takrat fotoagencijam ne pusti, da takšne nelaskave fotografije spustijo v svet. A ker je danes lahko že vsak fotograf, je popoln nadzor skorajda nemogoč, četudi si Beyonce.