Coronavirus: Belgium's Prince Joachim fined for breaking Spain's lockdown https://t.co/2Xen8Sqw0g — BBC News (UK) (@BBCNews) June 11, 2020

Joachim, nečak kralja Philippa, se je 26. maja v španski Cordobi udeležil zabave, na kateri je bilo še 27 njegovih prijateljev in znancev. Ker je zaradi pandemije covid-19 v Španiji dovoljeno zbiranje največ 15 ljudi, ga je sodišče v Cordobi zdaj kaznovalo z globo 10.400 evrov. Na odločitev sodišča se sicer princ, ki je udeležbo na zabavi priznal, v prihodnjih 15 dneh lahko še pritoži, piše STA.

Dan po zabavi je dobil prve znake okužbe

Princ se je očitno v Španiji okužil tudi z novim koronavirusom. Prve simptome covid-19 je imel že naslednji dan po zabavi, 28. maja pa je test pokazal, da je okužen, še piše STA.

V Španiji so do zdaj zabeležili več kot 27 tisoč smrtnih žrtev zaradi covid-19. Strogi omejevalni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa bodo veljali vsaj do konca junija.