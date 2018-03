Trije preprosti triki, s katerimi bodo mastni lasje videti urejeni #video

Nekaterim se lasje hitro mastijo in včasih ni časa, da bi si jih oprali in posušili, ker obveznosti že neusmiljeno priganjajo. Mnogo žensk si v tem primeru naredi čop, a oblikovalka pričeske Aska Kajtazovič, ki ureja tudi kandidate v oddaji Projekt Diva, je pokazala nekaj drugih, prav tako preprostih, a nadvse izvirnih rešitev.

1. Suhi sprej ali otroški puder

Spreji za suho pranje las iz njih potegnejo odvečno maščobo, hkrati pa jih malce privzdignejo. Pazimo le, da sprej na lase nanesemo enakomerno po vsej dolžini oziroma po čim več plasteh. "Podoben učinek dosežemo tudi, če namesto suhega šampona, kot mu pravimo, uporabimo otroški puder, a ta lahko pusti bele sledi. Zato je priporočljivo, da lase po tem, ko vanje vtremo puder, še dobro prečešemo," svetuje Aska in dodaja, da v obeh primerih na lase nanesemo še lak, ki je prav tako suho sredstvo in do neke mere tudi pomaga pri videzu mastnih las.

Pomagate si lahko s sprejem za suho pranje las. Foto: Thinkstock 2. Čim širši obroč ali trak za lase

Ker je največkrat problematičen zgornji del lasišča, preostala dolžina las pa ni videti mastna, je dostikrat dovolj, da nekako skrijemo prav ta zgornji del. "Ker so letos moderne pentlje na tisoč in en način, razne rutke, trakovi, boste celo po zadnjih trendih, če si boste nadeli širok obroč ali ruto," pove sogovornica. Ta modni dodatek lahko nosite na spuščene ali spete lase – odvisno od okusa oziroma počutja.

3. Razmršena figa sredi glave

Nazaj počesani, gladki lasje in stroga figa nizko zadaj na zatilju bo, ravno nasprotno, poudarila videz mastnih las. Boljša rešitev je razmršena figa visoko zgoraj na glavi, ki deluje malce neurejeno, preden si lase spnete, pa nanje ne pozabite nanesti šampona za suho pranje las. Če želite, tudi ta videz dopolnite z ruto, trakom ali obročem, da skrijete najbolj mastni del – koren las oziroma lasišče.

Ena od rešitev za mastne lase je tudi ohlapna figa sredi glave. Foto: Thinkstock Če ste tudi vi med tistimi, ki se vam lasje zelo hitro mastijo, ste morda že slišali, da jih ni priporočljivo prati prepogosto, da ne izsušite lasišča. A oblikovalka pričesk Aska verjame, da je pri uporabi pravih šamponov tovrstna bojazen odveč.

"Mislim, da so to neki zastareli miti, ki danes v praksi ne veljajo več. Če uporabljamo nežne, čim bolj naravne šampone, ni nobenega razloga, da si ne bi vsak dan oprali las, če se nam hitro umažejo. Je pa res, da moramo biti pazljivi pri izbiri šampona. Mnogo jih vsebuje veliko pralnih praškov ali kakšnih drugih agresivnih sredstev, ki pa lahko ob vsakodnevnem umivanju izsušijo lasišče," pojasnjuje sogovornica.

Video z nasveti za hitro urejanje mastnih las si lahko ogledate spodaj:

Svetovala je oblikovalka pričesk Aska Kajtazovič, ki je del kreativne ekipe strokovnjakov v oddaji Projekt Diva. Foto: Planet TV