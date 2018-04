Koncertna dvorana v kabini avtomobila?

Ford Fiesta 7. generacije

Ste si kdaj želeli sesti v avto in samo voziti ... Nekam daleč ... Z željo občutiti neskončno svobodo in apetitom po odkrivanju sveta. In si ob tem zavrteti (morda celo znova in znova enako) glasbo. Točno takšno, kot so si jo zamislili izvajalci. Takšno, ki vas v celoti prevzame, objame, napolni. Kot bi bili na koncertu. Ne iščite več – pri Fordovi Fiesti boste našli prav to: svobodo in užitek v vožnji ter glasbi vrhunskega akustičnega sistema B&O PLAY.

Oglasno sporočilo

Vaša Fiesta. Natanko takšna, kot jo želite.

Elegantno novo Fiesto lahko do potankosti prilagodite svojim željam. Od enobarvnih, kovinskih, dvobarvnih in posebnih barv zunanjosti do notranjih poudarkov, slogov oblazinjenja in šivov, pa različnih dizajnov platišč in pomične panoramske strehe. Notranjost zagotavlja maksimalno udobje in priročnost. Najbolj pameten mali avto v svojem razredu za voznikovo varnost in udobje koristi kar 15 izjemnih tehnologij. Opremljena je s Fordovim vrhunskim sistemom 'SYNC 3' s preprostim upravljanjem in brezhibno povezljivostjo s pametnimi telefoni.

Z vsem naštetim s svojo Fiesto izražate tudi samega sebe, svoje vrednote in življenjski stil; podobno, kot se umetniki izražajo skozi svoje umetniške stvaritve. Na primer kot Fordova ambasadorka Severa Gjurin, ki svoja občutja izraža skozi glasbo, pa tudi likovno umetnost.

Severa Gjurin ob Fiesti Vignale. Foto: Klemen Brumec

"Rada poslušam več zvrsti, trenutno je še kar v ospredju jazz, klavirski, mirnejši jazz. Zvok v Fiesti prihaja od povsod in je primerno in enakomerno porazdeljen in te prijetno zaobjame," pravi Severa Gjurin. "Me zlahka ponese v detajlno zvočno sliko, ni važno, ali glasbo poslušam pri nizki ali visoki jakosti. Katera glasba je odvisno od razpoloženja, vedno pa z okrepljenimi basi. Občasno potrebujem, da vozim v tišini, pri čemer v kabini opazim dobro dušenje zvokov iz okolja, večji mir."

Udobje in doživetje za vaše čute

Posebej za Fiesto ustvarjen zvočni sistem 'B&O PLAY' vsakodnevnim opravkom doda užitek v popolnem zvoku. Vaša najljubša glasba si zasluži, da zveni tako, kot si jo je zamislil njen avtor. Vrhunski zvočni sistem 'B&O PLAY' s 675 vati prek 10 zvočnikov, nizkotonca in globokotonca zagotavlja bogat, mogočen zvok. Svojo najljubšo glasbo lahko poslušate naglas ali potihem, v vsakem primeru zvok ostaja vrhunski.

Iskanje najboljše harmonije

Da bi nova Ford Fiesta postala vaša osebna koncertna dvorana, so inženirji porabili več kot leto dni. "Snovanju glasbene izkušnje v novi Fiesti smo namenili na stotine ur in uporabili najboljše materiale, da bi vaša glasba v avtomobilu oživela tako, kot so si jo zamislili njeni avtorji – jasno in strastno," je snovanje novega zvočnega sistema opisal Stefan Varga, sistemski akustični inženir podjetja Harman International. V zvočnem laboratoriju in v novi Fiesti so preposlušali več kot 5000 različnih glasbenih posnetkov, od Adele do Johanna Sebastiana Bacha, in poiskali najboljšo možno harmonijo. Prvič ima Fiesta zvočnik vgrajen tudi v sredino armaturne plošče in 200 milimetrski nizkotonec v prtljažnem prostoru. Zvočni sistem pa upravljamo prek Fordovega multimedijskega sistema SYNC 3.

Fiesta je idealna rešitev za vsakdanje opravke, pri katerih vas bodo ritmi glasbe z vožnje spremljali še ves dan, za pomladne in poletne izlete, ko bo vožnja še toliko bolj zabavna, pot na počitnice pa se z novo Fiesto v izbranih melodijah in napevih zares lahko začne že doma.