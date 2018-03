Kakšna je skrivnost koktajla Lolita #video

V drugem delu oddaje Projekt Diva na Planet TV je Draga Kepeš kreativni ekipi postregla z zmagovitim koktajlom Lolita in razkrila skrivnost te pijače.

Foto: osebni arhiv drage Kepeš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lolita, koktajl, s katerim je Draga Kepeš na svetovnem prvenstvu v Tokiu zasedla tretje mesto, je po njenih besedah le delno uspešen zaradi recepta, po katerem ga pripravlja. "Tudi če izdam svoje recepte, sta še vedno srce in roka tista, ki naredita koktajl." Navdih zanj je črpala pri slavnem romanu pisatelja Vladimirja Nabokova ter tako kavarno in slaščičarno Lolita v srcu Ljubljane, katere vodja je že vrsto let, počastila s tem istoimenskim koktajlom.

Foto: Planet TV

Draga Kepeš je na prvenstvu leta 2016 nastopila v kategoriji "after-dinner", poleg nje pa so tekmovali le moški. Čeprav sta prvo in drugo mesto romala v moške roke, si je sama prislužila vrhunsko uvrstitev in naziv najboljše ženske barmanke na svetu.

Foto: Planet TV

V drugem delu oddaje Projekt Diva je Draga kreativni ekipi, ki jo je pogostila tudi s koktajlom, razkrila, kako pripravi to zmagovalno pijačo, v spodnjem videu pa lahko to sladko skrivnost izveste tudi vi.

Projekt Diva je oddaja, v kateri ekipa profesionalcev vsak teden poskrbi za sanjsko stilsko preobrazbo vsakdanje Slovenke z zanimivo življenjsko zgodbo. Na sporedu je vsako nedeljo ob 18.15 na Planet TV.