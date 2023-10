Nosečnost po mesecih: Kaj lahko pričakujem?

Nosečnost je čudovito in kompleksno obdobje, ki prinaša veliko sprememb tako za mater kot za otroka. Z razumevanjem razvoja ploda po mesecih lahko bodoče mamice bolje razumejo, kaj se dogaja v njihovem telesu, in se tako bolje pripravijo na prihod novega člana družine. Pomembno je, da se bodoče mamice redno posvetujejo z zdravnikom in sledijo vsem njegovim navodilom, da zagotovijo zdrav razvoj in rojstvo otroka. Da bi bolje razumeli, kaj se dogaja v telesu bodoče mamice, si poglejmo razvoj ploda po mesecih.

Spočetje

Vse se začne s spočetjem, ko spermij oplodi jajčece. Takoj, ko se to zgodi, je določena celotna genetika otroka, vključno s spolom. V prvih treh dneh po spočetju se jajčece razdeli v več manjših celic in potuje skozi jajcevod v maternico, kjer se začne vgnezditi. V tem času se začne razvijati tudi posteljica, ki bo otroku zagotavljala vse potrebne hranilne snovi.

1. mesec nosečnosti

V prvem mesecu nosečnosti je otrok velik približno pol centimetra. Začnejo se razvijati vitalni organi, kot so srce, žilni sistem, jetra in prebavni sistem. Hrbtenica in hrbtenjača sta v začetni fazi razvoja. Oplojeno jajčece je zdaj že 10.000-krat večje kot ob spočetju. V tem času lahko ženska s pomočjo domačega testa nosečnosti že ugotovi, da je noseča.

Ključne točke: Opravite prvi test nosečnosti.

Začnite jemati folno kislino.

Izogibajte se alkoholu in tobaku.

Posvetujte se z zdravnikom o prehrani in telesni vadbi.

Načrtujte prvi obisk pri ginekologu.

2. mesec nosečnosti

Do konca drugega meseca se otrok poveča na velikost približno 2,5 centimetra. Njegovo srce že bije, začnejo se razvijati oči, nos, ustnice, jezik, ušesa in prvi zobki. Pri fantih se že začne razvijati penis. Otrok se že premika, čeprav mati tega še ne čuti. V tem času ima ženska običajno prvi pregled pri ginekologu.

Ključne točke: Začnite z blago telesno vadbo. Posvetujte se o možnih simptomih, kot so slabost in utrujenost.

Razmislite o genetskem testiranju.

Foto: Shutterstock

3. mesec nosečnosti

V tretjem mesecu je otrok velik med 5 in 7 centimetri in tehta približno 25 gramov. Začne dobivati prepoznavno obliko človeka. Razvijajo se nohti, ušesne mečice so že oblikovane, roke, dlani, prsti, noge, stopala in prstki na nogah so že razviti. Oči so skoraj popolnoma razvite, prav tako večina organov in tkiv. S posebno napravo lahko že poslušamo bitje srčka.

Ključne točke: S partnerjem se pogovorita o porodu

Začnite z načrtovanjem financ za prihajajoče stroške. Razmislite o prijavi na Šolo za starše.

4. mesec nosečnosti

V četrtem mesecu je otrok velik med 15 in 17 centimetri in tehta približno 200 gramov. Začne razvijati reflekse, kot so sesanje in požiranje. Lahko že sesa palec in mežika. Na dlaneh in podplatih se tvorijo znojnice. Prstki na rokah in nogah so že oblikovani in imajo svoje prstne odtise. V tem času je možno z ultrazvokom določiti spol otroka. Koža je rožnate barve, prosojna in prekrita z mehko, puhasto dlako.

Ključne točke: Začnite z izbiro porodnišnice.

Posvetujte se o možnih težavah s kožo in lasmi.

Razmislite o prijavi na Šolo za starše.

5. mesec nosečnosti

V petem mesecu je otrok velik med 20 in 25 centimetri in tehta približno pol kilograma. Na glavi mu že rastejo lasje, mehke dlačice prekrivajo njegovo telo. Nekatere bodo morda ostale na telesu tudi do enega tedna po porodu. Mamice že lahko občutijo otrokovo premikanje. Notranji organi se še naprej razvijajo, vidne so že obrvi, veke in trepalnice.

Ključne točke: Začnite z izbiro imena za otroka.

Posvetujte se o možnih težavah s hrbtenico in držo.

Začnite z izbiro opreme za dojenčka.

Razmislite o pripravi prostora za dojenčka.

Foto: Shutterstock

6. mesec nosečnosti

V šestem mesecu je otrok velik med 30 in 35 centimetri in tehta približno 0,9 kg. Veke se ločijo in otrok lahko odpre oči za kratek čas. Koža je prekrita z zaščitno mazjo. Otroku se lahko kolca, kar lahko občuti tudi mati. Plod zaznava zunanje zvoke in se nanje tudi že odziva.

Ključne točke: Posvetujte se o možnih težavah s spanjem.

Začnite z izbiro pediatra.

Razmislite o pripravi na porod in porodnem načrtu.

7. mesec nosečnosti

V sedmem mesecu je otrok še vedno velik med 30 in 35 centimetri, vendar tehta že približno 1 kilogram. Razvite ima brbončice, organi se še naprej razvijajo. Koža je še vedno rdečkasta in gubasta. Otrok, rojen v tem času, lahko že preživi, vendar bo potreboval posebno nego.

Ključne točke: Preverite možnost prezgodnjega poroda.

Začnite z izbiro oblačil za dojenčka.

Posvetujte se o možnih težavah z dihanjem.

Razmislite o pripravi torbe za porodnišnico.

Foto: Shutterstock

8. mesec nosečnosti

V osmem mesecu je otrok velik med 40 in 45 centimetri in tehta približno 2,5 kg. Zgodi se znatna rast možganov. Večina organov je že razvita, razen pljuč. Gibi in "brci" so že tako močni, da jih lahko vidimo tudi od zunaj. Ledvice so razvite, koža je manj zgubana, nohti so daljši od konic prstkov.

Ključne točke: Preverite položaj ploda.

Posvetujte se o možnih težavah s težo in oteklinami.

Začnite z izbiro vozička in avtosedeža.

Razmislite o izbiri metode poroda.

9. mesec nosečnosti

V devetem mesecu je otrok velik približno 50 cm in tehta približno 3 kg. Pljuča so razvita, otrok je že razvit in lahko preživi zunaj materinega telesa. Koža je rožnata in mehka. Položaj otroka se premakne nižje, da se pripravi na porod.

Ključne točke: Posvetujte se o znakih, ki napovedujejo porod.

Pripravite torbo za porodnišnico.

Opravite zadnje priprave na prihod dojenčka.

Foto: Shutterstock

Porod

Predviden datum poroda je na koncu 40. tedna. Ker se nosečnost šteje od prvega dne zadnje menstruacije, lahko do poroda pride kadarkoli med 38. in 42. tednom nosečnosti.

