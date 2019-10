Zaradi "mini bikinija" na Filipinih aretirali turistko

Neka tajvanska turistka si je za oddih na priljubljenem filipinskem otoku Boracay omislila tako pomanjkljive kopalke, da so jo tamkajšnji policisti aretirali in oglobili, poroča filipinska tiskovna agencija PNA.

S svojim miniaturnim bikinijem je najprej razburila hotelsko osebje, ki jo je opozorilo, da je takšna oprava neprimerna, a se na to ni ozirala. Po poročanju PNA je hotelskim uslužbencem odvrnila, da gre za način umetniškega izražanja, in se v enaki opravi na plažo odpravila tudi naslednji dan. Takrat pa so jo na plaži aretirali policisti in ji naložili plačilo 2.500 filipinskih pesov oziroma 44 evrov kazni.

Foto: Reuters

"Morda imajo doma drugačne navade, a tukaj morajo turisti spoštovati našo kulturo in tradicijo ter se primerno obleči," je za PNA dejal načelnik tamkajšnje policije. Fotografije spornega bikinija so medtem zaokrožile po družbenih omrežjih, vidite jih lahko tukaj (in res so precej nazorne).

Boracay, le dobrih deset kvadratnih kilometrov velik filipinski otok, slovi po svojih belih plažah in je ena najbolj znanih letoviških destinacij na svetu. Izjemna priljubljenost pa je s seboj prinesla hudo onesnaženje, zaradi česar so Boracay lani za pol leta zaprli za turiste. Sledili sta velika čistilna akcija in posodobitev infrastrukture, po ponovnem turističnem odprtju pa so uvedli vrsto novih uredb, da bi preprečili ponovno uničevanje okolja.