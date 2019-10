Zakaj je jeseni še vedno najlepše na morju?

Dobrodošla, jesen. Čeprav nam kdaj ne ugaja turobno jesensko vreme, pa je to čas novih začetkov in novih dogodivščin, ki so ob lepem vremenu lahko prava priložnost za poglobitev odnosa z najbližjimi.

Prihaja letni čas, ko na jasen dan sonce meče dolge sence in se drevesa bleščijo v toplih odtenkih. Jesen, ko uživamo v izobilju kulinaričnih dobrot in pisani paleti barv, vedno naredi velik vtis na nas.

Narava nas razvaja na vsakem koraku in prav je, da tudi sami poskrbimo, da se bomo razvajali skupaj z najbližjimi. Izkoristimo jesenske počitnice za družinski dopust na morju. Ponekod šele jeseni pride do izraza vse, kar ponuja določen počitniški aranžma.

Zakaj na morje šele jeseni?

Foto: LifeClass Portorož

Na srečo morska letovišča jeseni ne zaprejo svojih vrat, tako da lahko vsi ljubitelji morja tudi v tem letnem času uživamo v počitniškem vzdušju.

Jesensko sonce ni več tako močno, zato lahko še bolj brezskrbno uživamo v aktivnostih na prostem. S telesno aktivnostjo namreč zmanjšamo možnost za nastanek prehodnih obolenj, krepimo pa tudi dihala. Sprehod ob morju, ko ni toliko gneče, je še posebej sproščujoč. Takrat lahko popolnoma odmislimo vsakodnevne skrbi in se res posvetimo sebi ali svojim najbližjim.

Topla popoldanska svetloba nas bo nagradila s prelepimi motivi, ki jih bomo shranili na fotoaparat in nas bodo greli v dolgih zimskih mesecih.

Stres in tesnoba nam jemljeta energijo in morski zrak je pravo zdravilo za tovrstne tegobe. Ne odlašajmo in se takoj odpravimo na pravi obmorski dopust.

Odpravimo se na morje

Prve letošnje šolske počitnice preživimo s svojimi šolarji v Termah Portorož, kjer nas bodo presenetili s številnimi dejavnostmi. Tako ne bomo le podoživljali poletnih počitnic, ampak presenečeni spoznali, kako čarobno je morje tudi jeseni.

Za druženje, rekreacijo, sprostitev ter poživitev duha in telesa je vedno pravi čas. Vstopite v Svet zdravih užitkov – za vse generacije.

Izkoristite jesenske počitnice za aktivno preživljanje časa z družino. PAKET: Jesenske počitnice na morju PONUDBA: 3 dni/2 noči, prenočitev z zajtrkom: že od 47 evrov na osebo na dan BREZPLAČNO: 2 otroka do dopolnjenega 12 leta v družinski sobi z dvema odraslima. TERMIN: 25. 10. 2019–3. 11. 2019

Jesenske počitnice na morju poživljajo

Med plavanjem v bazenih Term Portorož, ustvarjanjem na delavnicah Mini Kluba in odkrivanjem starodavnih Sečoveljskih solin se bodo okrepile vezi med nami, saj med tednom nimamo časa za kakovostne skupne urice.

Prebudimo otroka v sebi in se napolnimo z zdravilno energijo brezmejne modrine. Zaplavajmo v ogrevanih bazenih z morsko in termalno vodo ter vdihnimo Mediteran s polnimi pljuči.

Moč kristalov soli

Kako povečati odpornost družinskih članov, je vprašanje, s katerim se jeseni ubadajo številne mamice in številni očki. Dragi preparati niso vedno ključ do zdravja.

Beli kristali, ki jih v Sečoveljskih solinah pridelujejo že dolga stoletja, bodo poskrbeli za izboljšanje splošnega počutja in zdravja dihal naših malčkov. Zakaj si ne bi privoščili družinske terapije v solni sobi Thalasso Centra Portorož in se o koristnih lastnostih soli prepričali sami? V Thalasso Centru Portorož uporabljajo sveže nabrano in prečiščeno zdravilno blato naravnost iz Sečoveljskih solin ter stoodstotno čisto morsko vodo, na voljo je zdravnik balneolog, ki nam lahko svetuje pravo kombinacijo balneo in talaso terapije.

Istrske dobrote: doživite edinstven okus Mediterana

Olivno olje, sezonska zelenjava lokalnih pridelovalcev in piranska sol so rdeča nit vseh jedi resorta LifeClass Hotels & Spa, ki nahranijo telo in dušo.

Privoščite si barvite istrske grižljaje, ki so skrbno pripravljeni z mislijo na naše zdravje, vitalnost in dobro počutje. Ena najbolj priljubljenih restavracij v središču Portoroža, Istrian bistro & Tapas bar, je na idealni lokaciji, v samem središču Portoroža. Sladkosnedi pa se bodo razveselili čokoladne torte s solnim cvetom in domačega sladoleda v Café Centralu, kjer nas pričakuje prostoren in prijeten ambient, kot nalašč za večerna druženja.

Aktivnosti za vse okuse

Foto: LifeClass Portorož

Kaj pravite na kolesarjenja od Strunjanskih do Sečoveljskih solin, po poti znamenite Parenzane? V senci mogočnega pinijevega drevoreda, ki ga je dal postaviti sam Napoleon, bo nastala nepozabna fotografija za družinski album. Odpravite pa se lahko tudi na sprehod do Strunjanskega klifa ali obiščete piransko obzidje.

Obisk čarodeja in čarovniške buče

Optimističen pogled na svet in nasmeh do ušes sta tisti dve stvari, ki ju moramo dodati v naš vsakdanjik, ne glede na naše življenjsko obdobje. Kako ju doseči? Med poslikavo otroških obrazov v Mini Klubu, med obiskom čarodeja ali ob izrezovanju buč. Zadišalo bo po pečenih hrenovkah in krompirju, z otroki pa bomo lahko zaplesali na Halloween plesu. Ali potrebujete dodaten razlog za počitnice na morju?