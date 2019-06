Za Savo v Ljubljani opazili nenavadne prepovedi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na eno od opozorilnih tabel, ki so postavljene vzdolž reke Save v Ljubljani in ki opozarjajo na nevarnosti kopanja v reki, je nekdo dodal svoja opozorila. Ta zadevajo vroča ljubezenska doživetja oziroma, natančneje, prepovedujejo otipavanje in oralno zadovoljevanje.

Na nenavadni dodatek na opozorilni tabli, na kateri piše, da je kopanje v Savi zaradi močnega toka odsvetovano in da je bolje ostati na suhem, so opozorili uporabniki Twitterja. Medtem ko je eden od njih mislil, da sta oznaki, ki prepovedujeta oralno zadovoljevanje in otipavanje, del table, je neki drugi tviteraš opozoril, da gre pravzaprav za naknadno dodani nalepki.

Je pa res, da je “prepovedi” nekdo dodal na tablo 😂😂 pic.twitter.com/inHb7GQIte — Rok Omavh (@rokomavh) June 4, 2019

Očitno je bil torej na enem od mest za Savo na delu šaljivec, ki si je privoščil sicer resno in pomembno opozorilo o nevarnosti kopanja v divjih vodah. Nekaterim uporabnikom Twitterja se je zdela domislica zabavna in objavljene fotografije so pospremili s hudomušnimi komentarji. "A lahko kakšna druga poza kot stoje?" je zapisal eden, spet drugi pa dodal: "Samo stoje je prepovedano. MOL je postavil betonske ležalnike."

A lahko kakšna druga poza kot stoje ? 😃😈 — vespasji (@vespasji) June 5, 2019

Samo stoje je prepovedano. MOL je postavil betonske ležalnike.😎 — Rok Omavh (@rokomavh) June 5, 2019

Jememti tako demokracijo, k še za jošk ne smeš prijet 😎😳 — Mazzo Van Klein™ (@MazzoVanKlein) June 5, 2019

Brilliant — AREA 51 (@Garthbradley4) June 6, 2019

210 evrov globe za predajanje strastem na prostem

Odlok o varstvu javnega reda in miru sicer prepoveduje kakršnokoli spolno občevanje na javnih mestih. Če se strastem predajate v parku, na javni plaži ali kakšnem drugem javnem mestu, vas lahko doleti finančna kazen. "Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne organe ali na vsiljiv način ponuja spolne usluge in s tem koga moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z globo 210 evrov," je zapisano v 4. členu omenjenega odloka.

Verjetno bi se lahko tudi lepljenje neprimernih oznak na opozorilno tablo, ki jo je tja postavila Mestna občina Ljubljana, štelo za kršitev 8. člena tega odloka. Ta se nanaša na poškodovanje simbolov, napisov, oznak ali odločb, v njem pa piše: "Kdor namerno poškoduje simbole (zastavo), napis ali oznako državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil ali kdor namerno raztrga, zamaže ali na drug način poškoduje ali odstrani uradno objavljeno odločbo (odločbe, sklepi) teh organov v času, ko takšna odločba učinkuje, se kaznuje z globo 200 evrov."