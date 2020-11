Za Daily Mail je Bled med najlepšimi kraji na svetu

Pri Daily Mailu so zapisali, da je Bled del osupljivih Julijskih Alp, namenjen pravljicam, in pri tem izpostavili legendarni otok sredi jezera, na katerem je cerkvica Kraljice Marije.

Priznanja so se pri Turizmu Bled seveda zelo razveselili in dodali, da so britanski gostje na Bledu že leta med najštevilčnejšimi obiskovalci. Po številu nočitev, teh je 100 tisoč na leto, se namreč z Nemci menjajo na prvem ali drugem mestu. "Letošnje leto je seveda izjema, saj dobršen del leta niso mogli do nas," so še dodali.

Da so Britanci zaljubljeni v Bled, nam je pred kratkim zaupala tudi načrtovalka porok Karin Čemažar, ki pravi, da se tam odvije 85 odstotkov porok, pri katerih sta "oba partnerja tujca oziroma je eden od njiju povezan s Slovenijo, Slovenec, ki živi v tujini, ali oseba s slovenskimi koreninami", pri čemer prevladujejo pari iz Velike Britanije.

Na lestvici 50 najlepših krajev na svetu so se med drugim znašli še Machu Picchu, Benetke, Veliki kanjon, grški otok Zakintos, Mrtvo morje, Pariz, Marakeš, Mostar in Positano, med top deset najlepših pa so pri Daily Mailu uvrstili:

mesto: naravni park Torres del Paine, Čile mesto: Ferske otoke mesto: Narodni park Grand Teton, Wyoming mesto: reko Li, Kitajska mesto: Bled, Slovenija mesto: Veliki koralni greben, Avstralija mesto: narodni park Banff, Kanada mesto: Otočje Palawan na Filipinih mesto: Highlands, Škotska mesto: Kyoto, Japonska.

