Vrnitev božične čarovnije: Advent v Zagrebu se vrača v svojem polnem sijaju

Oglasno sporočilo

Vrnite se v svojih mislih v zimo 2014 in napoved nove destinacije kot hit točke decembra. Številni so bili presenečeni, ko so Zagreb na spletni strani European Best Destinations razglasili za najboljši božični sejem v Evropi, a poznavalci so bili pripravljeni na ta trenutek. Kot dokaz, da ne gre za naključje, so Zagreb naslednje leto znova razglasili za najboljši božični sejem v Evropi. In naslednje leto. Tri leta zapored.

Foto: Davor Rostuhar

Adventni program hrvaške metropole se je hitro širil in vse kotičke mesta zajel z bogatim programom dogodkov, koncertov, gastronomije, drsanja, dejavnosti za otroke in še veliko več skupaj z elegantno praznično razsvetljavo. Zrak je zapolnil vonj po kuhanem vinu in lokalnih dobrotah, smeh in romantika pa sta bila na vsakem vogalu, ko so domačini in turisti stopili na ulice, da bi uživali v tem dobrodošlem duhu življenja v temnejših zimskih mesecih.

Foto: Julien Duval

Tudi v času pandemije – ko je večina drugih mest odpovedala svoje adventne programe – je Zagrebu s hibridno različico Adventa v Zagrebu uspelo ohraniti tradicijo in vnesti malo prazničnega duha, mesto pa je ponudilo enega največjih adventnih programov med zadnjim burnim obdobjem.

Nič pa ni boljše od topline stika s sočlovekom, zvoka smeha, veselih nasmehov otrok na drsališču ali ob kozarcu kuhanega vina s prijatelji, preden se odpravite na raziskovanje drugega dogodka ali koncerta na enem izmed neskončnih zagrebških trgov in dvorišč.

Foto: Julien Duval

Na vrnitev tistega pravljičnega prazničnega občutka pa ni treba dolgo čakati, saj je čas, da zavrtimo uro nazaj in podoživimo doživetje Adventa v Zagrebu pred pandemijo. Kajti Advent v Zagrebu 2022 bo dogodek, ki si ga bomo zapomnili, z vrnitvijo čarobne ponudbe, ki ga je tri leta zapored naredila najboljšega v Evropi in zaradi katere je v mirnejšem zimskem obdobju na Hrvaško prišlo več sto tisoč turistov.

Vrnitev Adventa v Zagrebu v polnem sijaju mogoče najbolje simbolizira vrnitev priljubljenega drsališča na Trgu kralja Tomislava, ki je pravi magnet za najmlajše in odlična družabna točka za starše, ki pazijo na svoje otroke.

Donji grad, Gornji grad in nekatere druge četrti bodo znova polne stojnic s hrano in pijačo, ki bodo hladnejši večerni zrak napolnile z aromami začimb in ponujale priložnost za srečanje s prijatelji na vsakem vogalu.

Foto: Julien Duval

Glasba in umetnost sta osrednji del zagrebškega duha, letošnji Advent pa bo imel izjemno bogat program koncertov in razstav, tako v zaprtih prostorih kot na prostem, medtem ko bo zvok glasbe ena izmed stalnic na sprehodu skozi praznično okrašeno mesto, ki bo postalo izredno romantična destinacija.

Največ božične čarovnije je seveda rezervirane za otroke, Zagreb pa ima že od nekdaj zelo bogato ponudbo zabave za družine, zato tudi letos ne bo izjema.

Foto: Julien Duval

Potekajo še zadnji dogovori glede letošnjega Adventa v Zagrebu, celoten program pa bo objavljen kmalu. Vendar bodite prepričani, da se praznično veselje in pričakovanje spektakularnega božičnega obdobja vrača v Zagreb.

Se vidimo!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistička Zajednica Zagrebačke Županije.