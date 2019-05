Vrhunske družinske počitnice v Srbiji

Oglasno sporočilo

Družina je skupnost, ki jo tvorita najmanj dve generaciji in najmanj dve osebi. Seveda lahko živi skupaj več generacij in več oseb.

Jezero Perućac Foto: Miloš Karaklić V današnjem času ni več obvezno, da so vsi člani družine v krvnem sorodstvu. Dovolj je že, da skrbijo drug za drugega, da se imajo radi, da imajo skupne interese in cilje. Družina oziroma skupnost prijateljev se veliko bolj poveže z družinskim turističnim potovanjem.

Treba se je domisliti novega načina, kako animirati majhne in ne več tako majhne otroke, kako zadovoljiti svoje potrebe in morda tudi, ravno nasprotne, potrebe svojega partnerja. V celotno zgodbo je treba vključiti starejše člane svoje družine, pa tudi hišne ljubljenčke. Pri vsem tem je treba upoštevati finančne sposobnosti.

Poletni čas je idealen za družinski turizem. Turistična organizacija Srbije vam pri tem lahko pomaga.

Destinacije za vse letne čase

Ponujamo vam turistične destinacije, ki so enako zanimive v različnih letnih časih. Prilagodimo se lahko vam in vaši družini, pri tem pa upoštevamo vaše želje in potrebe. Ponudimo vam vsebino, ki se ne omejuje samo na eno mesto, ampak vam predlagamo kraj z okolico ter obilo raznolike zabave in aktivnosti.

Od adrenalinskih parkov do vodnih aktivnosti

Reka Morava Foto: Saša Preradović

Kako izkoristiti dopust v naravi v sklopu različnih aktivnosti, ki so na razpolago v Srbiji?

Zahodna Srbija vse leto obiskovalcem ponuja veliko aktivnosti v naravi: kolesarske steze s panoramskim pogledom, sprehajalne poti, ki se končajo z neverjetnimi razglednimi točkami, od koder pogled sega res daleč.

Na voljo so rafting po rekah Drina in Lim, plovba s katamaranom po jezeru Perućac, reki Zahodna Morava ali kanjon reke Uvac, vožnja z muzejskim vlakom po šarganski osmici. Svoje bivanje lahko nadaljujete z obiskom ene izmed etno vasi in uživanjem v gastronomski ponudbi tamkajšnjih krajev.

Šarganska osmica Foto: Dragan Bosnić

Vedno bolj priljubljeni so tudi adrenalinski parki, ki jih lahko najdete v Beogradu, Kragujevcu, Novem Sadu, na Kopaoniku in v Zlatarju.

Za male in velike zaljubljence v naravo je Srbija nepozabna. Predlagamo Botanični vrt Jevremovac v Beogradu in kragujevški botanični vrt - oba z dolgo tradicijo, namenjeno rastlinskemu svetu našega planeta.

Reka Uvac Foto: Miloš Karaklić

V akvariju v Kragujevcu in Javnem akvarijumu in tropikarijumu v Beogradu se lahko seznanite s številnimi vrstami domačih in tropskih rib.

Termalna kopališča Srbije nenehno bogatijo svojo ponudbo in ena od atrakcij je zagotovo wellness center v kraju Prolom Banja, na destinaciji, ki je v bližini izjemnega naravnega fenomena, imenovanega Đavolja varoš (Hudičevo mesto). Ta je hkrati tudi kandidat za eno od svetovnih čudes.

Pravo doživetje za najmlajše

Naravoslovni center Svilanjac

V Vrnjački Banji je eno najbolj znanih srbskih termalnih kopališč z zunanjim bazenom in japonskim vrtom. Mogoča je vožnja s štirikolesniki in rikšami, pa tudi s turističnim vlakcem. To je preprosto pravo doživetje za najmlajše.

Ponudba za vaše poletne počitnice v Srbiji je bogatejša kot kadarkoli prej in z zadovoljstvom vas vabimo, da svoj oddih preživite v Srbiji, se prepustite užitkom in doživite nepozabne trenutke.

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična organizacija Srbije.