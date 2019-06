Vodni raj za vso družino, ker je plavati res fino

Ste vedeli, da se v Termah 3000 – Moravske Toplice skriva eden največjih vodnih parkov v Evropi? Ponaša se z 29 bazeni na več kot 5.200 kvadratnih metrih površine, kjer se lahko osvežite, zabavate, čofotate, nabirate plavalne zamahe, se prepustite brzicam, gejzirjem in slapovom, se preizkusite v plavanju proti toku ali uživate in vreščite na toboganih.

popoln kraj za počitniški oddih? Seveda, ker to tudi je! Zveni kot? Seveda, ker to tudi je!

Na svoj račun v prekmurskem vodnem raju ne bodo prišli le ljubitelji sproščanja, ampak tudi adrenalinski navdušenci. Ti se bodo razveselili tobogana AquaLoop, ki ga je ameriška revija Architectural Digest zaradi 360-stopinjskega obrata uvrstila med osem najstrašnejših vodnih toboganov na svetu.

"Vodni raj za male in velike na več kot 5.200 kvadratnih metrih površin: 29 notranjih in zunanjih bazenov, kjer se lahko osvežite, zabavate, čofotate, nabirate plavalne zamahe, se prepustite brzicam, gejzirjem in slapovom ali uživate in vreščite na toboganih."

Če vas to ni prepričalo, naj vam predstavimo še eno zvezdo vodnega parka Terme 3000 - tobogan Kamikaza s prostim padom, kjer se z 22 metrov poženete v globino s pospeškom 9,8 metra na sekundo. Za adrenalinski finale pa si lahko privoščite še 140 metrov dolg štrkov let na zip linu deset metrov nad tobogani in bazeni. Dolgčas vam zagotovo ne bo in tudi slabo vreme vam ne bo pokvarilo počitnic, saj je vodna zabava v termalnem parku Terme 3000 mogoča v vseh vremenskih razmerah.

V prenovljenem notranjem termalnem parku so na voljo dva zavita tobogana in veliko prostora za sprostitev v novih savnah in počivalnicah, kjer se boste lahko sprostili na vzglavnikih, polnjenih z ajdovimi luščinami, medtem ko bo vaše najmlajše zabaval Štrk Viki, maskota term.

Prekmurje velja za pokrajino, polno čarobnosti, prostor onkraj hitenja in drvenja, onkraj slabe volje in skrbi. Za romantike je to pokrajina, od koder prihajajo najlepše ljubezenske pesmi, za ljubitelje narave je dežela štorkelj in Murinih rečnih rokavov, za športnike je raj za kolesarje in pohodnike, pa tudi golfiste. Kakšen adrenalinski navdušenec bi nas opomnil še na pustolovski park ob Bukovniškem jezeru. Seveda ne smemo pozabiti tudi na to, da se v Prekmurju odlično jé in pije.

Če se vam bo med vašim oddihom v Termah 3000 – Moravske Toplice zahotelo, da bi delček čarobnosti odkrili tudi vi, se lahko s kolesom odpeljete v Krajinski park Goričko med mogočne zidove največjega gradu na Slovenskem, si ogledate nasad orhidej Ocean Orchids, ki so zrasle s pomočjo termalne vode, pogledate, kje so doma štorklje, in obiščete Evropsko vas štorkelj Veliko Polano, si ogledate pripravo pravega prekmurskega bučnega olja in obiščete otok ljubezni, naravni otok na Muri.

Da boste na oddihu čim bolj sproščeni in se boste lahko v celoti posvetili svojim malčkom, bodo poskrbeli tudi prostorne sobe v hotelih Livada Prestige, Ajda in Termal, bungalovi in počitniške hiške v Prekmurski vasi Ajda za udobje vseh družinskih članov. Dobra novica je tudi družinski bonus, v okviru katerega dva otroka do 12. leta lahko bivata brezplačno, in to, da za počitnice ne boste potrebovali gore prtljage.

V ceno poletnih paketov so namreč vključene tudi brisače, kopalni plašči, ležalniki in, seveda, obilo sence. Ker želijo, da se pri njih vedno počutite kot doma, vam z velikim veseljem tudi podaljšajo počitnice, in sicer vam je celodnevno brezplačno kopanje na voljo tudi na dan odhoda.