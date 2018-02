Visoko nad vsakdanom, kjer so hišice kot gnezdeca za dva

Najprej anekdota. V hrvaški marini z jahte stopi starejši gospod, Slovenec, in ko beseda nanese na Nebesa, reče: "Sem se ustavil tako mimogrede in si ogledal ta Nebesa. Ampak jaz ne razumem, tam ni nič. Tam ni ničesar!" In roko na srce - to je pravzaprav čisto res. Ampak ko to doživite, ugotovite, da je nič lahko vse. Kot je manj danes več. In da sta tako on kot ona prav ta "nič" potrebovala.

Nebesa so štiri hišice, gnezdeca za dva. Na razgledni terasi, skoraj tisoč metrov visoko, s pogledom na Triglavski narodni park, na Krnsko in Kaninsko pogorje, na neskončno zeleno in tudi na morje, ponujajo predvsem mir. Ponujajo tišino, ki je včasih najboljša glasba. Ponujajo intimo sredi divje narave. Kjer so edini sosedje štirim parom jeleni. Kjer ni ne nobene dekoracije ne animacije. Kjer velike steklene stene dajejo občutek, da ste zunaj, da lebdite med nebom in zemljo, nekje nad soško dolino, da ste del mogočnih gora. Morda so Nebesa najmogočnejša pozimi, ko so gore prekrite s snegom, dolina spodaj pa zavita v meglo.

Vsaka hišica je vremenska opazovalnica. Morda vas bo zamikalo, da se naučite prepoznati kumuluse, stratuse, ciruse. Morda boste občutili nevihtni srd. Morda boste zajtrkovali v oblaku. Vreme bo pač po svoje hitelo mimo te večkrat nagrajene arhitekturne dovršenosti, ki posnema pašne planine nasproti pod Krnom. Ki jih lahko opazujete med sedenjem ob kaminu ali ležanjem v toploti finske, bio ali infrardeče savne.

Nebesa so zanjo in zanj, ki s seboj nosita knjige in jih bereta drug drugemu na glas. Nebesa so kraj za življenjske odločitve. Za razmislek v miru. Za lenarjenje in sanjarjenje. A tudi za hribolazenje in za adrenalinska izkustva. So pač kraj visoko nad vsakdanom, kraj časovnega in vizualnega razkošja.

