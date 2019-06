Velika rimska renovacija: odstranili bodo slovite tlakovce #video

Rimske mestne oblasti so prepričane, da gre za projekt, s katerim bodo vsaj malo popravili zloglasne luknjaste ceste in ulice v Rimu, kritiki pa, da gre za še enega od načinov, kako v zasebne žepe spraviti čim več občinskega denarja.

Napoved rimske županje Virginie Raggi, da bodo z 68 najprometnejših rimskih ulic odstranili tlakovce in jih asfaltirali, tlakovce pa uporabili za tlakovanje 118 drugih ulic, se na prvi pogled res zdi nesmiselno početje. A v mestni hiši zagotavljajo, da je še kako smiselno.

Temni tlakovci, ki so jih prvič položili v 16. stoletju na vatikanskem Trgu svetega Petra in zato nosijo vzdevek sanpietrini, so od takrat postali eden od simbolov Rima. Bazalt, iz katerega so izdelani, lomijo v gričih v okolici Rima in pri toskanskem mestu Volterra.

A na ta način tlakovane ceste preprosto ne prenesejo prometa, ki rohni po njih, tlakovci se pogosto zrahljajo ter postanejo nevarne pasti za kolesarje in motoriste. Tako so na primer lani skrajšali finale Gira d'Italia, ker je bilo dirkanje po rimskih ulicah preprosto prenevarno.

Zato je napočil čas za veliko prenovo, ki jo je rimska županja napovedala za drugo polovico letošnjega leta. Kot omenjeno bodo s skoraj 70 najprometnejših ulic tlakovce odstranili in jih asfaltirali.

Ker pa nočejo, da bi slikoviti tlakovci izginili iz mesta, jih bodo znova položili v ulicah, ki so bile do zdaj asfaltirane in v katerih je prometa manj. Med drugim bosta tlakovce dobili znameniti nakupovalni ulici Via del Corso in Via dei Condotti.

