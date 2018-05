Froome zmagovalec 101. kolesarske dirke po Italiji, Bennettu zadnja etapa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Froome si je rožnato majico vodilnega nadel po petkovi izjemni zmagi v 19. etapi, ko je napadel 80 kilometrov pred ciljem in s samostojno vožnjo nadoknadil zaostanek, ki si ga je pridelal v prejšnjih etapah. Čeprav nad njim visi domnevni dopinški prekršek, ki ga še ni pojasnil, se je na italijanskih cestah letos vpisal med nesmrtne kolesarje, postal pa je prvi Britanec s skupno zmago na Giru d'Italii.

Triintridesetletni Froome je ob tem postal prvi kolesar po Francozu Bernardu Hinaultu, ki je pred 35 leti zadnji osvojil vse tri tritedenske dirke po vrsti. To je pred tem uspelo še Belgijcu Eddyju Merckxu. Vse tri tritedenske dirke je doslej uspelo dobiti še Francozu Jacquesu Anquetilu, Italijanoma Feliceju Gimondiju ter Vincenzu Nibaliju ter Špancu Albertu Contadorju.

Froome je skupno slavil šesto zmago na tritedenskih dirkah, prvo na Giru, eno ima še na španskih cestah, vse ostale pa na dirki po Franciji.

Čeprav je bila današnja etapa predvidena kot parada šampionov, je na koncu prinesla nekaj razburjenja. Sredi etape so se komisarji odločili, da bodo nevtralizirali boj za skupni seštevek, tako so štele le etapne uvrstitve. Sky s Froomom je ostal zadaj in se ni več naprezal, sprint glavnine pa je dobil Bennett pred Italijanom Elio Vivianijem.