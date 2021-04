V Soški dolini snemajo visokoproračunski akcijski spektakel #video

Katera mednarodna snemalna ekipa se mudi na Bovškem in kateri akcijski spektakel nastaja na Kaninu in Stolu? To je najpogostejše vprašanje, ki si ga v teh dneh postavljajo ne zgolj ljubitelji sedme umetnosti, ampak tudi številni domačini, ki z zanimanjem spremljajo dogajanje okrog več kot 400-članske ekipe nastajajočega filma, okoli katerega so informacije zavite v tančico skrivnosti, saj so vsi vpleteni zavezani k molčečnosti.

Da se v Soški dolini dogaja nekaj razburljivega med drugim nakazujejo posebne oznake na smerokazih, transportna vozila in ena od baz na bovškem letališču. "Že nekaj časa je bil potrjen prihod tuje produkcijske hiše, katere imena in aktivnosti žal ne smemo razkriti, dejstvo pa je, da se tukaj na Bovškem snema en visokoproračunski film, in naš hotel je iz tega razloga polno zaseden," je tako za oddajo Planet 18 povedal Goran Kavs, direktor podjetja Soča Rafting.

Tujci se držijo strogih pogojev

Obisk snemalne ekipe predstavlja zelo pomemben začetek spomladanske sezone tudi za hotel Soča. Ta je bil zgrajen v lanskem letu, do zaprtja je obratoval le dober mesec, visoki gostje pa so po besedah Kavsa navdušeni tudi nad dejstvom, da v njem še vse diši po novem.

"Glede na covidne ukrepe je zadeva zelo jasno zastavljena. Oni imajo svoje podjetje za catering, mi pa smo jim ponudili samo prenočitve v objektu. Glede prehrane zanje skrbi zunanje podjetje za catering, tako da je vse urejeno skladno z ukrepi. Prav tako se morajo vse ekipe vsaj od 2- do 3-krat tedensko testirat. Imamo pa tudi posebna covidna mesta, kjer je na voljo dovolj razkužil, robčkov za razkuževanje in tako naprej," pojasnjuje Kavs.

To, da se tujci striktno držijo strogih pogojev, potrdi tudi župan občine Bovec Valter Mlekuž, ki ob tem opozori, da Bovec kljub dejstvu, da se pri njih mudi več kot 400-članska ekipa, ostaja med občinami z najmanj aktivnimi primeri koronavirusa v Sloveniji. "Vemo, da so pogoji strogi. Tudi včeraj, ko sem bil na samem snemanju in sem se pošalil, da v dveh letih, kolikor traja ta epidemija, nisem zamenjal maske tolikokrat, kot sem jo včeraj," je dejal župan.

Na odgovore bomo morali še počakati

Vendarle pa je obisk filmskih ustvarjalcev samo obliž na rano za domačine, ki živijo pretežno od turizma, zato si po zaključku produkcije, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih dveh tednih, v Bovcu obetajo nekaj obiska tudi zaradi napovedane možnosti ogleda snemalnih lokacij.

"Vesel sem, da smo se dogovorili, da bodo vse stvari, ki jih imajo pripravljene, ostale na Grabnu. Te so sicer iz snega, in vemo, da sonce že močno pripeka, ampak ponoči se le toliko spustijo temperature, da se bodo te stvari lahko ohranile. Upam pa, da se bodo sprostili ukrepi in da bomo lahko odprli ponovno naše smučišče. Vemo, da imamo še štiri metre snega in da bodo ljudje prišli ter videli, kje se je snemalo in kaj se je snemalo," dodaja župan bovške občine.

Na odgovore kdo, kaj in zakaj bomo torej morali še počakati, a med domačini brez ugibanj, ali se med tujci skriva tudi kakšen znan filmski obraz, seveda ne gre. Tudi če so vpleteni zavezani k molčečnosti, po spletu že kroži nekaj neuradnih informacij. Če te držijo, bi lahko na Kaninu, kjer se snemanje danes zaključuje in se ekipa v naslednjih dneh seli še na bližnji Stol, snemali šesti del serije filmov o morilcu ameriške obveščevalne agencije, Jasonu Bournu.