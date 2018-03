V čast penisu se bo zbralo na tisoče ljudi #foto #video

Vsakega aprila se na tisoče ljudi odpravi v mesto Kavasaki, kjer se udeležijo starodavnega šintoističnega rituala plodnosti. Čeprav se nekaterim praznovanje, obarvano z različnimi velikostmi in oblikami penisov, zdi smešno, ima na Japonskem dolgo versko in politično zgodovino.

Foto: Reuters

Kanamara Matsuri ali Festival jeklenega falusa se vsako prvo nedeljo v aprilu odvija v mestu Kavasaki, južno od Tokia. V soseski Daishi, ki je ponavadi precej osamljena, zelo tiha in mirna, se na ta dan zbere množica ljudi, ki ulico napolnijo z različnimi okraski in izdelki v obliki penisov.

Obiskovalci se želijo preriniti čim bližje, da bi si lahko ogledali velikanske mikošije penisov oziroma svetišča, ki jih v okviru parade nosijo po mestu. Vsakega od mikošijev nosi na ducate domačinov, oblečenih v tradicionalne halje, nekateri pa se po mestu sprehodijo celo v spodnjem perilu, je poročal britanski spletni medij Independent.

Čeprav se festival mnogim zdi le še ena odštekana domislica Japoncev, ima resno versko ozadje, povezano z japonskim čaščenjem šintoizma.

V svetišču so v preteklosti molili tudi spolni delavci

Dogodek organizirajo duhovniki redu Kanayama Jinja, "podružnice" večjega svetišča Wakamiya Hachimangua, ki ga preostanek leta obiskujejo skoraj izključno domačini.

Svetišče Kanayama že stoletja predstavlja prostor, kjer pari molijo za plodnost in zakonsko harmonijo. V obdobju Edo, ki je trajalo od 17. do 19. stoletja, naj bi v tempelj prihajali tudi spolni delavci in molili, da bi se znebili spolno prenosljivih bolezni, ki so jih dobili med opravljanjem dela, so še poročali pri Independentu.

Že v tistem času so imeli festival plodnosti in spolnega zdravja, vendar se je njegova tradicija izgubila ob koncu 19. stoletja, v 70. letih prejšnjega stoletja pa se je duhovnik Hirohiko Nakamura odločil, da ga bo obudil.

Vsako leto se festivala udeleži okoli 50 tisoč ljudi

Zgodnje izvedbe "novega" festivala Kanamara Matsuri so potekale ponoči, udeležilo pa se jih je le nekaj ljudi. Od takrat se je festival močno spremenil in preoblikoval v bolj veselo čaščenje penisa, ki se ga danes udeleži okoli 50 tisoč ljudi, je zapisal novinar Independenta.

Gre za legitimen dogodek tako z verske kot s politične perspektive, je za Independent povedala nekdanja glavna svetnica Kimiko Nakamura (in žena Hirohika, ki je oživil festival): "Na dogodek so prišli tudi uradniki iz mestne hiše, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, ti so festival promovirali kot LGBT-pozitiven in nediskriminatoren dogodek."

"Menimo, da nihče ne bi smel občutiti diskriminacije, niti posamezniki iz LGBT-skupnosti. Vsakdo bi moral imeti možnost, da pride na festival in v njem uživa," je sklenila za Independent.