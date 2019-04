Top ideje za prvomajske počitnice

Raznoliki termalni bazeni, pestra wellness in kulinarična ponudba, raznolike aktivnosti za odrasle in bogat animacijski program za otroke so garancija za popoln oddih tako za vas kot tudi za vaše najmlajše.

Ker se narava že dodobra prebuja, bo tudi več možnosti za gibanje na prostem, kolesarjenje ali raziskovanje okolice s sprehodi. Ustvarjalni ali raziskovalni? Pustolovski ali adrenalinski? Za vsakogar se pri njih najde kakšen nasvet, kaj počet’ in se dobro imet’!

Številni izleti potekajo organizirano, za podrobnejše informacije se obrnite na osebje na recepcijah ali na njihove animatorje, ki vam bodo z veseljem podali koristne napotke.

Terme 3000 vas vsak dan obdarijo z novim doživetjem: vselej drugačnim, a vselej pristnim in polnim vsega dobrega – kot pokrajina, ki vas obdaja! Zdravilni učinki edinstvene črne termo-mineralne vode, razkošje wellnessa, adrenalinski užitki vodnega parka, izbrana ponudba pristnih lokalnih specialitet in tradicionalnih jedi, v katere so vrhunski kuharski mojstri ujeli srčiko Prekmurja ... Izberite svoja doživetja in si ustvarite dan, kakršnega ste si vselej želeli!

Animacija za otroke

Počitnice v Termah 3000 so štrkastične: zato poskrbi maskota štrk Viki. Tako tudi izven bazenov najmlajšim zagotovo ne bo dolgčas. Vedno odprta igralnica s številnimi igračami in knjigami, zunanja igrala v okolici hotelov, izposoja raznih športnih rekvizitov, da o zabavni animaciji s štrkom Vikijem niti ne izgubljamo besed. V Termah 3000 je vedno nasmejano in razigrano!

Aktivnosti za goste in obiskovalce

Gostje lahko izbirate med številnimi športnimi aktivnostmi, od jutranje telovadbe, vodne gimnastike, pilatesa, nordijske hoje, tibetanskih vaj, vaj s trakovi in meditacije. Organizirani pa so tudi različni izleti, na katerih boste zagotovo odkrili vse barve slikovitega Prekmurja.

Banovski termalni vrelec je dediščina nekdanjega Panonskega morja. Nekateri pravijo, da so Panonsko morje ustvarile solze vodne vile, katere odsev lahko ob večerih, ko na nebu zasveti polna luna, opazite v banovski termalni vodi. Termomineralna voda banovskih vrelcev prihaja iz globine 1.700 metrov in je bogata s fluoridom, zato je koristna pri blaženju revmatskih obolenj ter po poškodbah in operacijah na kosteh, sklepih in mišicah.

Njene učinkovine so blage in nežne, kopalce prijetno sprošča in jim podarja osvežitev. Raznoliki bazeni so primerni za vse člane družine, ob njih pa se vedno kaj dogaja. Za goste hotela je organiziran pester dnevni program, ki bo k igri pritegnil prav vse.

Animacija za otroke

Terme Banovci slovijo po pestrem animacijskem programu z različnimi maskotami, ki se menjujejo glede na letni čas. Iz knjižnice si lahko izposodite tudi kakšno knjigo, najmlajši pa se bodo zagotovo razveselili tudi številnih igrač.

Aktivnosti za goste in obiskovalce

V Banovcih bodo gostje aktivno spoznavali Prlekijo: njeno dediščino z obiskom kasaške kmetije, lončarske delavnice, s tečaji pletenja, rokodelstva ipd. Dobrote Prlekije s kulinaričnimi delavnicami in obiskom lokalnih proizvajalcev; okolje z izleti in aktivnostmi v naravi ter pridelavo medenih izdelkov z obiskom lokalnih čebelarjev.

Ko se pod Lendavskimi Goricami izgubijo skrbi, začne telo črpati blagodejno energijo, s katero je radodarna narava oplemenitila zeleno okolico Term Lendava. Za vaše zdravje bo poskrbela zdravilna parafinska termalna voda, ki učinkovito blaži revmatske tegobe, za odlično počutje sprehodi v naravi, za dobro voljo, ki vas bo spremljala še dolgo po odhodu domov, pa vselej nasmejani gostitelji!

Animacija za otroke

V Lendavi bo za dobro voljo poskrbela viteška zabava. Preverite počitniško dogajanje z vitezom Miho: čarovniški večer z Antonom in Denisom, prvomajske ustvarjalne delavnice, igre v vodi in otroška olimpijada in mini otroški kino.

Aktivnosti za goste in obiskovalce

Teden v Lendavi se začne z jutranjo telovadbo in pitjem energizirane vode. Energije se lahko naužijete tudi na "poti pozitivnih energij" ali na energetskih točkah v Termah Lendava. Za pester vsakdan so na voljo organizirani izleti po okoliških znamenitostih.

Naravna voda, ki prihaja iz globine več kot kilometer, pronica skozi več peščenih slojev in priteče na plan čisto blizu najstarejšega slovenskega mesta Ptuj, ki so ga osnovali stari Rimljani. Ptujska termalna voda ima ob izviru približno 39 stopinj Celzija, zaradi svojih dokazanih in priznanih zdravilnih učinkovin pa je blagodejna pri zdravljenju in rehabilitaciji degenerativnih obolenj, boleznih gibal, poškodb in pooperativnih stanj na okostju, sklepih in mišicah.

Že Rimljani, ki so "dali nekaj nase", so obiskovali kopališča (thermae). V Termah Ptuj pa so ob ptujskih vrelcih stkali unikatno kopališko, zdravstveno in sprostitveno ponudbo, ki krepi korak skozi življenje. Regeneracijsko moč termalne vode iz ptujskih vrelcev preizkusite v termalnih bazenih in kopelih. V Grand Hotelu Primus pa se v termalno kopel lahko potopite kar v sobi!

Animacija za otroke

Med počitnicami se bodo otroci zabavali in športali v bazenu in okolici, ustvarjali rimske predmete kot pravi Rimljani v rimskih časih in druge tematske izdelke. Zaigrali pa se bodo lahko tudi v vedno odprti animacijski sobici s številnimi igračami in knjigami.

Aktivnosti za goste in obiskovalce

Vsak dan lahko izbirate med pestrimi športnimi aktivnostmi, od raznih aktivnosti v bazenu, nordijske hoje, telovadbe, pridružite se nam lahko na družabnih večerih ob tomboli ali slikovnem kvizu. Organizirani so tudi številni izleti, kjer boste odkrivali lepote Ptuja in idilično pokrajino, znamenitosti ter kulinariko.

Zakaj Zdravilišče Radenci? Skoraj stoletje in pol zdraviliške tradicije in izkušenj na področju zdravljenja srčnih obolenj, termalni bazeni in prijazno osebje, ki se vam bo posvetilo z vsem srcem, 250 sončnih dni v letu in seveda legendarna mineralna voda, ki si jo natočite neposredno ob izviru ali v njenih mehurčkih uživate v kopelih.

Termalni park Zdravilišča Radenci vas z desetimi bazeni in več kot 1.400 kvadratnimi metri vodnih površin vabi, da preizkusite blagodejno moč termalne vode. Naši gosti pogosto pravijo, da ob bazenih preživijo prav ves dan. Bazeni s termalno vodo vas bodo sprostili, hkrati pa blagodejno vplivali na težave z gibalnim sistemom. Še posebej boste uživali v bazenih s podvodnimi masažami.

Animacija za otroke

Tudi izven bazenov najmlajšim zagotovo ne bo dolgčas. Čaka jih zabavna, poučna in ustvarjalna animacija z veveričko Muki med šolskimi počitnicami, vedno odprta igralnica s številnimi igračami in knjigami pa zunanja igrala v okolici hotelov, izposoja raznih športnih rekvizitov ...

Aktivnosti za goste in obiskovalce

Dan se v Radencih začne s pitjem mineralne vode iz vrelca v pitni dvorani, nadaljuje pa s številnimi športnimi aktivnostmi, od jutranje telovadbe za športno srce, vodnega fitnesa, nordijske hoje, namiznega tenisa do pohoda med vrelci življenja.