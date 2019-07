Top 3 nepozabna doživetja na Hrvaškem

Foto: Getty Images

Hrvaška je znana po svojih številnih naravnih in kulturnih biserih, a včasih je iz kopice popotniških nasvetov težko izluščiti tiste, ki so nam najbolj pisani na kožo. Naša južna soseda je pravi raj za najrazličnejše pustolovce in vse tiste, ki od svojih poletnih počitnic pričakujejo nekaj več. Preverite neprecenljivo ponudbo treh hrvaških mest, ki vam bodo vzbudila željo po raziskovanju.

Hrvaška se je predlani pridružila platformi Mastercard® Priceless TM Cities, ki imetnikom kartic Mastercard® omogoča vrsto edinstvenih in ekskluzivnih doživetij.

Zagreb, kot ga še niste doživeli

Mastercard® vam omogoča, da boste prestolnico Hrvaške doživeli popolnoma drugače. Na primer v retro stilu – z nočno vožnjo v kultnem Yugu. Sedite za volan najbolj priljubljenega avtomobila v regiji, prvič izdelanega leta 1970. Doživite staro mestno jedro v retro stilu, s spuščenimi okni in vetrom v laseh. Na poti od mestnega središča do starega dela vas bo spremljal izkušen vodič, čakajo pa vas tudi številna presenečenja.

Za nekaj ur boste lahko tudi doživeli življenje oskrbnika– Mastercard® vam namreč omogoča malo drugačen obisk v zagrebškem živalskem vrtu. Spoznali boste lahko prebivalce čudovitega vrta, se z njimi fotografirali in jih skupaj z vodnikom tudi nahranili. Vse vaše trenutke, v katerih bodo še posebej uživali najmlajši, bo samo za vas ovekovečil osebni fotograf.

V dobri družbi pa se boste znašli tudi na bolj prefinjenih doživetjih – bivanje v prestižnem historičnem hotelu Esplanade, kjer so vam pripravili popoln razkošni paket: vožnja z limuzino, elegantna večerja, razvajanje v savni in ogled mesta v družbi profesionalnega fotografa.

Uživate v teku in rekreaciji? Potem imate priložnost za čisto drugačno odkrivanje mesta. S pomočjo vodnika tekača si boste največje zanimivosti mesta ogledali v družbi ultra tekača. Ko vam bo zmanjkalo moči, pa vas bodo razvajali s slastnimi štruklji.

Mastercard® pa ponuja še veliko več, sledite povezavi in odkrijte vse obraze še neodkrite prestolnice – kulinarično, glasbeno in avtentično tradicionalno.

Poglobite se v eno najstarejših mest na Hrvaškem

Dubrovnik spada med največje bisere Dalmacije. Ali ste vedeli na primer, da je Dubrovnik v 16. stoletju veljal za tretjo najpomembnejšo mornarico na svetu? Ali da boste v njem našli tretjo najstarejšo lekarno v Evropi?

Dovolite, da vam Mastercard® omogoči posebno doživetje mesta, ki skriva v sebi številne neodkrite znamenitosti.

Odkrijte na primer mestno središče v sklopu vodenega ogleda, zavijte skozi ozke uličice in osvojite najlepšo razgledno točko. Potovanje zaključite s kosilom v majhni, družinski restavraciji, kjer boste uživali v jedeh, pripravljenih po starih, dobro preverjenih receptih.

Vrhunec ogleda mesta je voden izlet po poteh serije Igre prestolov, kjer si boste ogledali znamenite kotičke, kjer je potekalo snemanje. Stopite v čevlje glavnih likov, osvojite obzidje kot Baratheoni, obiščite zaliv Črne vode in spoznajte mesto, ki se je podredilo železnemu prestolu.

Za vas so pripravili tudi ekskluzivno doživetje v 5-zvezdničnem hotelu, možnost malo drugačnega spremljanja poletnega festivala, ogled Hamleta na vrhu trdnjave in celo doživetje VIP-transferja do festivalskih dogodkov.

Mali Dunaj čisto drugače

Spoznajte lepote Varaždina, ki mu pravijo tudi Mali Dunaj.

Doživite nekdanjo prestolnico skozi hrano, glasbo in naravo. Oglejte si mesto, prisluhnite igranju na lutnjo, pokusite jedi v baročnem gradu ter se prepustite toku z nočnim raftingom na reki Dravi.

Najslavnejše znamenitosti v mestu: Stari grad, ki je bil eno obdobje celo v lasti Celjskih grofov, palača Patačić, ki se nahaja na osrednjem trgu kralja Tomislava, in renesančna palača Ritz.

