To ne sme manjkati na družinskem dopustu

Različne študije kažejo, da lahko že samo načrtovanje počitnic v vas vzbudi precejšen občutek sreče. Pomislite na metuljčke v trebuhu, ko boste naposled prispeli na destinacijo. Velika verjetnost je, da bo ta v tujini. Kar 60 odstotkov zasebnih potovanj, ki jih opravimo Slovenci, ima za cilj tujino. Najpogosteje zahajamo na Hrvaško – le ena tretjina gre kam drugam.

Kaj pa, če na počitnicah kdo zboli?

Kaj pa, če se na počitnicah v tujini komu kaj pripeti? To sta vprašanji, ki si jih pred dopustom le redkokdaj zastavimo. Po svoje je to celo prav, pozitivna energija je pač bistvenega pomena. Ampak …

Kot vsi starši si verjetno tudi vi želite, da počitnice minejo v idili in brezskrbnosti. A ne glede na to, kam vas bo odnesla pot in kaj mislite tam početi, je možnost za nenadno bolezen ali poškodbo vedno prisotna. Zbolite ali poškodujete se lahko bodisi vi, vaš partner ali vaši otroci.

Ne glede na to, kako skrbno bo pripravljen vaš načrt potovanja, vas lahko na poti vedno preseneti nekaj nepredvidljivega.

Počitnice z otrokom žal niso vedno brezskrbno jadranje po mirnem morju, zato odprto sprejmite vse, kar se vam na poti zgodi. Če se v tujino odpravite brez zdravstvenega zavarovanja, lahko že manjša nezgoda povzroči visoke stroške, ki lahko ogrozijo vaš družinski proračun.

Dovolj je že malenkost

Dovolj je samo močan zvin gležnja, vnetje slepiča, bolečina v trebuhu, zastrupitev s hrano, da se vaše počitnice popolnoma spremenijo v mučno počivanje v postelji – v času, ko na prostem sonce boža naokoli.

Poglejmo si primer:

12-letni Gal si je med poletnim obiskom otoka Lastovo na Hrvaškem med na videz nedolžno popoldansko igro v turističnem kampu zvil gleženj.

Za njegovo zdravstveno oskrbo - pregled zdravnika, rentgensko slikanje in oskrbo z longeto - ste zasebniku plačali približno 120 evrov.

Ker niste imeli urejenega zavarovanja z medicinsko asistenco na potovanjih v tujini, ste morali stroške kriti sami. Če bi pred dopustom uredili zavarovanje za tujino, vaša denarnica ne bi prav nič trpela.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja pogosto ni dovolj

Za celovito kritje v primeru zdravstvenih težav v tujini evropska kartica zdravstvenega zavarovanja pogosto ni dovolj. Krije namreč le stroške v primeru zdravljenja v javnih bolnišnicah, ne pa tudi v zasebnih klinikah, prevozov domov in ne omogoča asistence.

Zavarovanje Wiz Tujina potrebuje vsakdo, ki gre na izlet ali pot v tujino. Tudi če potujete le čez mejo v bližnje države. In da, tudi če greste tja le za en dan ali manj. Nikoli ne veste, kdaj boste potrebovali zdravstveno pomoč. Sklenite ga, če ste turist, popotnik ali izletnik. Zavarujte se vedno, ko potujete v tujino! Zavarovanje uredite, ne glede na vrsto potovanja, tudi poslovneži, delavci ali študentje/dijaki za čas študija, ga potrebujete. Če imate otroke, vam priporočamo sklenitev družinskega zavarovanja za tujino.

Kamorkoli že greste, WIZ Tujina vam sledi do roba sveta

Zavarovanje za tujino WIZ Tujina ima široko razpredeno mrežo zdravnikov v zasebnih in javnih ustanovah ter nudi pomoč 24 ur na dan, 365 dni v letu, v slovenskem jeziku in pokrije dejansko nastale stroške za vse nujne prevoze. Potrebujete ga pred odhodom v tujino, sicer ne velja od prvega dneva sklenitve.

Je že tako, da je v času stiske v kraju, ki ga ne poznate in običajno tudi težko razumete jezik, pomoč v slovenskem jeziku zelo dobrodošla. Zavarovanje za tujino ne krije le zdravniške pomoči, ampak tudi prevoz do zdravnika in nazaj oziroma po potrebi pot nazaj v domovino. Krito je tudi helikoptersko reševanje, za katero vemo, da lahko zanj brez zavarovanja odštejemo veliko denarja.

Celovito popotniško zavarovanje

Njihova asistenca vam sledi do konca sveta in se lahko pohvali z lastnim medicinskim osebjem (zdravniki in medicinskimi sestrami), ki skrbijo za zavarovance v času zdravljenja v tujini, komunicirajo z zdravstvenim osebjem v kliniki ali bolnišnici in jih usmerjajo na prave točke za pomoč v posameznih primerih.

Poleg tega asistenčni center poskrbi tudi za obveščanje svojcev o neprijetnem dogodku v tujini. Če mora zavarovanec bivanje v tujini podaljšati, skrajšati ali spremeniti, asistenčni center poskrbi za vse rezervacijske storitve (hotelske, letalske ali za izposojo avtomobila) in prenos sporočil do svojcev.

WIZ Tujina Plus je pravzaprav celovito popotniško zavarovanje, saj poleg zdravstvenih nudi tudi nekaj dodatnih kritij, ki na potovanjih pridejo zelo prav, poleg tega lahko z njim zavarujete tudi družinske člane.

Darilo ob sklenitvi celoletnega družinskega zavarovanja WIZ Tujina

Če se vsaj dvakrat letno odpravljate s partnerjem ali družino v tujino, si uredite celoletno družinsko zavarovanje WIZ Tujina, ker se enostavno splača (za posameznika že od 38,08 evra). Pri družinskem zavarovanju so za enako ceno zavarovana 2 ali 10 članov družine, kar je res ugodno.

Če boste zavarovanje sklenili ZDAJ, lahko dobite še DARILO: brezžične slušalke bluetooth, super uporabne za vse družinske elektronske naprave.

Pod črto - zavarovanje krije stroške: celotne organizacije asistence,

nujnega zdravljenja v tujini, zdravil in medicinske oskrbe,

organizacije vseh prevozov do bolnišnice ali klinike in nazaj,

prevoza domov,

spremstva in prevoza mladoletnega otroka,

prevoza družinskega člana,

izgube ali kraje prtljage (velja pri WIZ Tujina Plus),

izgube ali kraje osebnih dokumentov (velja pri WIZ Tujina Plus),

morebitnega preklica leta (velja pri WIZ Tujina Plus) ali

zamude prtljage ali leta (velja pri WIZ Tujina Plus).

Priporočena vsota za Hrvaško

Za večkratne izlete na Hrvaško ali v Črno goro priporočajo celoletno zavarovanje z zavarovalno vsoto 20.000 evrov. Družinsko celoletno zavarovanje stane le 39,06 evra, kar je neprimerljivo manj, kot bi plačali za en nujen obisk zdravnika na Hrvaškem.

Če dopustujete večinoma na Hrvaškem, vam lahko zadostuje kritje do 20.000 evrov, če pa potujete v ZDA, vam nujno priporočajo, da izberete najvišje kritje do 100.000 evrov. Zakaj? V primeru, da do nezgode ali bolezni pride v ZDA, se težje vrnete v domovino kot iz Hrvaške. Zato nastanejo višji stroški (tudi zdravljenje je v ZDA dražje kot v Sloveniji), posledično pa potrebujete višje zavarovalno kritje.

Da bo odločitev, kolikšno zavarovalno vsoto izbrati lažja, si lahko pomagaš z našim zemljevidom s priporočili višine zavarovalne vsote: