Tisti košček Slovenije, kjer boste spoznali pristnost vinogradništva

Pravijo jim slovenska Toskana, vendar so Goriška brda še veliko več. So tisti kotiček zahodnega dela Slovenije, kjer boste popolnoma pozabili na čas in kjer vas bodo omamile vonjave in prevzeli lepi občutki ob pogledu na kraško pokrajino.

Foto: Klemen Korenjak Goriška brda so destinacija, ki vam bo zlezla pod kožo. In če se boste tja odpravili v dobri družbi, se boste domov vrnili popolnoma prerojeni.

Narava, zanimiva arhitektura, predvsem pa izjemna kulinarika z odličnim vinom so razlogi, zaradi katerih se boste v Goriških brdih počutili kot doma. In če temu prištejemo še toplino domačinov, je jasno, kam vas bo odpeljalo naslednje potovanje.

Goriška brda so kraj za popoln odklop in predvsem kraj, ki ga boste najbolje doživeli, če boste tam v dobri družbi.

V vsakem primeru pa velja, da si morate, če želite Brda doživeti v popolnosti, vzeti čas. Obiščite grad Dobrovo, ki je pravi biser renesančne arhitekture, in naravni most Krčnik, pravi toskanski pridih pa boste doživeli v majhni vasici Šmartno, ki leži v geografskem središču Goriških brd. Vredna ogleda sta tudi vas Biljana, ki velja za eno najlepših briških vasi, in razgledni stolp v Gonjačah, s katerega lahko ob lepem vremenu vidite vse od Brd, Julijskih in Karnijskih Alp ter Dolomitov do Furlanske nižine, Tržaškega zaliva, Krasa in Vipavske doline.

Največja znamenitost Goriških brd so nedvomno neskončne trte, ki jim ni videti konca. Raziskujte jih s kolesom ali s pomočjo katerega od tamkajšnjih vinogradnikov, ki vam bodo z veseljem razkazali vinograde.

Med potepanjem po Brdih vsekakor ne pozabite na raznovrstna kulinarična doživetja. Goriška brda morate obvezno okusiti, tudi s kozarcem izvrstnega domačega vina.

Ali ste vedeli? Na splošno velja, da gredo rdeča vina zaradi svojega polnega karakterja bolje k mesnim jedem, bela in rose vina pa se s svojo svežino bolj podajo k lahkim ribjim in zelenjavnim jedem.

Smo v vas prebudili željo po kulinaričnem raziskovanju Goriških brd? Mogoče pa je romantični izlet v slovensko Toskano bliže, kot si mislite. Sodelujte v nagradni igri in z malo sreče boste morda prav vi prejeli popolno kulinarično doživetje za dva v Goriških brdih.

Nagradna igra poteka na spletni strani dobradruzba.si. Razvajanje v pravljični pokrajini vključuje obisk vinske kleti, degustacijo vin, predavanja in gurmansko večerjo. In vse to v dobri družbi s priznanim sommelierjem Gašperjem Čarmanom.

Skupaj bodo podelili kar 25 razvajanj za dve osebi.

Tudi pri HOFERju se zavedajo, da sta dobro vino in hrana še boljša v dobri družbi. V sodelovanju s priznanim sommelierjem Gašperjem Čarmanom so zato pripravili platformo dobradruzba.si, kjer lahko preberete številne uporabne nasvete, ki vključujejo tako izbiro kot serviranje vina. Bi se radi naučili veščine degustiranja vina ter spoznali osnove, kot so pravilno odpiranje steklenice in natakanje v ustrezne kozarce?

Vse o kulturi uživanja vina v vsakdanji kulinariki boste našli na enem mestu, kjer boste lahko spoznali tudi izvrstnost blagovne znamke vrhunskih vin Čarman. Tem je podpis dal prav Gašper Čarman, ki je že dvakrat slavil kot najboljši slovenski sommelier. Kultura vinarstva ga je navdušila že pri 19 letih, ustanovil je prvo slovensko spletno vinoteko eVino in z njo bar v Ljubljani, kasneje pa tudi lastno blagovno znamko vin Gašper, kjer je njegovo vodilo predvsem pravo razmerje med ceno in kakovostjo. Vina Čarman so na voljo v vseh HOFERjevih poslovalnicah.