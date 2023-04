Štirje razlogi, zakaj vas bo dubrovniška riviera povsem očarala

Dubrovniška riviera je ena od najlepših in najbolj obiskanih destinacij na Hrvaškem. Leži v južnem delu države in ponuja popolno kombinacijo zgodovine, kulture, narave in avantur. Regija obsega Dubrovnik in njegovo okolico, otoke Korčula, Mljet in Lastovo, polotok Pelješac in Neretvo, vsak kraj pa ima povsem svoje posebnosti. Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, kulture, hrane ali plaž, dubrovniška riviera za vsakogar ponuja nekaj.

Foto: Ivo Biocina

Neponovljivi razgledi in nepozabne plaže

Dubrovniško riviero krasi spektakularna obala, ki ponuja širok izbor plaž in zalivov (tudi tistih skritih). Poleg kristalno čistega morja, zlatega peska in dramatičnih pečin v ozadju ter bujnih zelenih gozdov plaže dubrovniške riviere obiskovalcem ponujajo doživetje, ki jih bo pustilo brez sape. Ne glede na to, ali iščete samoten kraj za sončenje ali živahno plažo za druženje z lokalnimi prebivalci, bo ta regija vsakomur ponudila prav to, kar išče. Ena od najbolj priljubljenih plaž na tem območju je plaža Banje, ki jo najdete samo nekaj minut hoje od zgodovinskega starega dela mesta Dubrovnik. Obiskovalci se lahko sprostijo na ležalnikih ali potopijo v toplo, čisto morje.

Še ena priljubljena plaža na dubrovniški rivieri je plaža Copacabana – prostrana in do družin prijazna plaža, ki ponuja ležalnike in senčnike ter vrsto športov na vodi, vključno z vožnjo z vodnimi skuterji in veslanjem na deski. Če se boste znašli v Cavtatu, morate obiskati plažo Pasjača! Najdete jo pet kilometrov južno od mesta in velja za eno od najlepših v okolici. No, destinacija, ki jo vsekakor morate obiskati, pa je Lastovo, otok sredi morja, oddaljen in odmaknjen od svetlobnega onesnaženja, ki ponuja nepozabno doživetje opazovanja zvezd pod čarobnim nočnim nebom – prav tako gre za enega od najboljših razgledov na nočno nebo v Evropi. Otok je videti kot na koncu sveta, daleč od mestnega vrveža in luči, kjer lahko uživate v spektakularnih prizorih neba.

Foto: Vladimir Franolić

Narava, polna doživetij

Čeprav so plaže nedvomno čudovite in preprosto vabijo k uživanju v sončenju, dubrovniška riviera ponuja tudi številne aktivnosti na prostem, ki vas bodo zabavale in razgibale med vašim bivanjem. Regija je z aktivnostmi, kot so plavanje, potapljanje, vožnja s kajakom itd., oaza za ljubitelje športov na vodi. Elafitsko otočje ponuja varno sidrišče in razglede na edinstvene naravne lepote, zaradi katerih se splača najeti jadrnico ali odpraviti na izlet z ladjo. Zahodni del Pelješca je zaradi vetrov, ki ustvarjajo valove, popoln za jadranje na deski, medtem ko kajtarji pogosto obiščejo ustje reke Neretve, ki se vije po več kot treh kilometrih plitvih morskih zalivov, peščenih grebenov v objemu toplih in močnih vetrov. Prav tako lahko obiščete bližnja Baćinska jezera, ki se razprostirajo na površini okrog 15 km² in so zaradi svoje flore in favne izjemno pomembna za okolje. Območje jezer je dom številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih organizmov ter pomemben habitat za ptice selivke. Jezera so prav tako priljubljena destinacija za turiste in rekreativce, ki uživajo v raznih aktivnostih na vodi, kot so ribolov, jadranje in kopanje. Razčlenjena obala in številni otoki ter otočki omogočajo mirno plovbo in preživljanje časa na prostem, tudi ko vremenski pogoji niso popolni.

Foto: Ivo Biocina

Če imate radi avanture na morju in na kopnem, vsekakor obiščite Mljet – narodni park Mljet je namreč eden od najlepših in najbolj neokrnjenih otokov na Hrvaškem. Obdan je s kristalno čistim morjem in se ponaša z neverjetno naravno lepoto, čudovitimi jezeri, gostimi gozdovi in nedotaknjeno obalo. Ena od najbolj priljubljenih aktivnosti v parku je kolesarjenje okrog Velikega in Malega jezera, ki ležita drug ob drugem v osrednjem delu otoka. Ta čudovita krajina vam bo zagotovila mirno vožnjo po slikoviti pokrajini. Dubrovniška regija ponuja tudi odlične peš in kolesarske poti za vse od sproščenih obalnih sprehodov do zahtevnejših planinskih poti. Ena od najbolj priljubljenih pešpoti je Ston Walls Walk, dolga 5,5 km, ki sledi zgodovinskemu obzidju Stona in ponuja čudovit razgled na polotok Pelješac in Jadran. Za ljubitelje kolesarstva obstaja več slikovitih poti, ki vas vodijo skozi vinograde, oljčne nasade in očarljive obalne vasi. V regiji so na voljo številne aktivnosti na kopnem in morju – rafting, potapljanje, planinarjenje z razgledom na morje, terenski džip safari, ribolov, opazovanje ptic … Edina težava pri vsem tem se pojavi, ko je treba izbrati najzabavnejšo aktivnost.

Foto: Andrija Carli

Raj za gurmane in ljubitelje vina

Dubrovniška riviera je pravi gurmanski raj z bogato kulinarično tradicijo. Regija je znana po svežih morskih sadežih, mesu z žara, domačih testeninah, odličnih sladicah in slaščicah ter izvrstnem vinu in oljčnem olju. Med najbolj priljubljene domače jedi spadajo črna rižota s sipinim črnilom, hobotnica na žaru, jedi izpod peke (počasi pečeno meso in zelenjava) in brodet (ribji paprikaš). Regija je znana tudi po kamenicah, najboljših školjkah na Jadranu, ki jih gojijo v Malostonskem zalivu. Če imate raje vrhunsko kulinariko, v Dubrovniku in na Korčuli najdete tudi dve restavraciji z Michelinovo zvezdico, pri čemer lahko hrano odlično povežete z vinom iz vinogradov dubrovniške riviere, kjer, zahvaljujoč ugodnemu podnebju in kakovostni prsti regije, pridelujejo nekatera od najboljših vin na Hrvaškem.

Foto: Vladimir Franolić

Polotok Pelješac je posebej znan po močnih rdečih vinih, kot sta dingač in postup, Korčula je znana po pošipu in grku, medtem ko so Konavle posebne zaradi dubrovniške malvazije. Če želite poskusiti pristno domačo kuhinjo, vsekakor obiščite dolino Neretve, kjer rastejo številni agrumi in kjer lahko na stojnicah turističnih kmetij ob cesti kupite domače sadje, marmelade in likerje. V številnih restavracijah boste našli tudi kakšno neobičajno domačo specialiteto, kot sta brodet iz jegulje in žabji kraki, prepričani pa smo, da bodo lokalne jedi všeč prav vsakemu gostu.

Poti, ki razkrivajo zgodovino

Foto: Vladimir Franolić

Ena od glavnih posebnosti tega območja sta kultura in dediščina, ki se opazita in začutita na vsakem koraku. Dubrovnik, znan tudi kot biser Jadrana, je kronski dragulj dubrovniške riviere. Spada pod Unescovo dediščino in je znan po svojem veličastnem srednjeveškem obzidju, slikovitem starem delu mesta in bogati kulturni dediščini. Stari del mesta, obdan z obzidjem iz 13. stoletja, je dom številnih znamenitosti, med katere spadajo Knežji dvor, dubrovniška katedrala in palača Sponza. Obiskovalci se lahko z žičnico odpeljejo na vrh Srđa, s katerega se ponuja čudovit razgled na mesto in okoliške otoke. V bližini Dubrovnika leži tudi mesto Ston, znano po impresivnem obzidju, zgrajenem v 14. stoletju, ni pa obzidje vse, kar si je treba ogledati.

Foto: Vladimir Franolić

Mesto je znano tudi po solinah, ki izvirajo iz rimskih časov in še vedno obratujejo, obiskovalci pa se lahko seznanijo tudi s tradicionalnim postopkom pridelave soli. Ko ste v Stonu, vsekakor obiščite tudi otok Korčula, kjer je rojstni kraj Marka Pola. Korčula je čudovito otoško mestece na rivieri, znano po svoji kulturni dediščini, oljčnih nasadih in vinogradih. Sprehodite se lahko po starem delu mesta Korčula, obdanem z obzidjem, ki je ohranio svojo srednjeveško podobo. Ne zamudite ogleda Katedrale svetega Marka in Muzeja Marka Pola.

Naslednja postaja je Lastovo, ki ponuja številne možnosti za raziskovanje bogate zgodovine in kulturne dediščine. Otok je znan po tradicionalnih in folklornih običajih, ki so ohranjeni vse do danes, prav tako pa lahko obiščete vojne objekte, ki so se uporabljali tudi po drugi svetovni vojni. Edinstvena pokrajina, neokrnjena narava in bogata zgodovina Lastovo spreminjajo v nepogrešljivo destinacijo za vse, ki želijo doživeti pravo sredozemsko vzdušje. Za tem svojo pustolovščino nadaljujte na Mljetu, pravem skritem dragulju, ko gre za dediščino, z bogato zgodovino, dolgo več tisoč let. Otok je bil nekoč dom grške kolonije, pozneje rimskega naselja, v njegovi okolici pa obstajajo tudi številni zgodovinski kraji, ki se jih splača obiskati, vključno z dobro ohranjeno rimsko palačo in zgodnjekrščansko cerkvijo. Odpravite se torej na pravo malo pustolovščino in odkrijte zgodovino, ki bo zagotovo zanimiva in hkrati še zabavna.

Foto: Aleksandar Gospić