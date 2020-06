Ste pripravljeni na oddih, kjer se boste počutili prijetno kot doma?

Oglasno sporočilo

Razvajanje ali aktivna skrb za telesno pripravljenost? V Termah Ptuj pravimo: "Oboje!" Štetje plavalnih zamahov v vodnem parku in blagodejnost ptujskih termalnih vrelcev. Jutranji tek in sproščujoča masaža. Joga in pomlajevalni tretma. Kolesarjenje in družinska zabava na največjem sistemu toboganov v Sloveniji. Udobje hotelske postrežbe ali neodvisnost bivanja v naravi? V naselju novih mobilnih hišic v kampu Term Ptuj vas čaka prav vse našteto!

Poletni oddih v mobilnih hišicah vam omogoča svobodo, podobno kot pri šotorjenju, hkrati pa nudi vse razkošje term. Dan tako lahko začnete z zdravim zajtrkom v zavetju lesenega nadstreška, na terasi pred hiško, v prijetni senci razkošnih javorjev in ob oglašanju ptujskih čiger.

Kombinacija udobja hotelske postrežbe in neodvisnost bivanja v naravi čakata na vas v Termah Ptuj.

Le korak stran vas pričakuje termalni park na kar 4.200 m2 površine, z največjim sistemom toboganov v Sloveniji in s sedmimi bazeni, kjer lahko uživate v spustih z blazinami na največjem slovenskem toboganu, imenovanem Tajfun, v bazenu z valovi in počasni reki, v treh toboganih s prostim padom, v visokih skakalnicah in olimpijskem bazenu, v katerem se vsako leto pripravljajo najboljši plavalci z vsega sveta ter številni drugi vrhunski športniki.

Termalni park Term Ptuj se lahko pohvali z največjim sistemom toboganov v Sloveniji.

Pomladitveni oddih, uživanje v vodnih vragolijah in odkrivanje najstarejšega slovenskega mesta

Terme Ptuj so res eno najmlajših slovenskih termalnih središč, a ravno zaradi te "mladostniške narave" so odličen prostor za pomladitveni oddih, aktivne počitnice, uživanje v vodnih vragolijah ali branje knjige v prijetni senci ob reki Dravi. Prijetno utrujeni po zabavi na termalni plaži si za dušo lahko privoščite tudi brezskrbno razvajanje z masažami in kopelmi v wellnessu Valens Avgusta v Grand Hotelu Primus, nato pa se peš ali s kolesom odpravite na odkrivanje lepot najstarejšega slovenskega mesta -Ptuja.

Oddih je kot nalašč tudi za sproščujočo masažo s sivko, ki jo lahko občudujete tudi v parku Term Ptuj.

Brezskrbni trenutki z vašimi najbližjimi

Zveni kot popoln oddih, ki ga zlepa ne boste pozabili, kajne! Da boste svoje proste dni z najdražjimi lahko izkoristili kar se da varno in brezskrbno, so v skupini Sava Hotels & Resorts v svojih hotelih in številnih edinstvenih namestitvah v objemu narave, kot je tudi naselje mobilnih hišic v Termah Ptuj, vpeljali nadgrajene ukrepe čistoče in higiene. Poimenovali so jih Sava Hotels & Resorts Higienski Standard Plus, ki več kot le upoštevajo priporočila pristojnih zdravstvenih institucij. Poleg tega, da ob prihodu na destinacijo vsak gost prejme komplet osebne zaščite, ki vsebuje zaščitno masko in sredstvo za razkuževanje, dodatno pozornost namenjajo tudi razkuževanju površin v hiškah. Za maksimalno dezinfekcijo namestitev uporabljajo pred prihodom novega gosta najnovejšo tehnologijo popolne dezinfekcije sobe, ki ima certifikat za učinkovito delovanje tudi proti koronavirusu, v recepciji pa imajo nameščene termokamere za preverjanje telesne temperature gostov. Tako se na počitnikovanju res lahko sprostite in svoj čas ter energijo namenite le uživanju v trenutkih, ki bodo ostali z vami za vedno.

Da boste svoje proste dni z najdražjimi lahko izkoristili kar se da varno in brezskrbno, so v skupini Sava Hotels & Resorts v svojih hotelih in številnih edinstvenih namestitvah v objemu narave, kot je tudi naselje mobilnih hišic v Termah Ptuj, vpeljali nadgrajene ukrepe čistoče in higiene.

Najlepša doživetja v Termah Ptuj, ki jih enostavno ne smete izpustiti Vodni raj za aktivne: 8 zabavnih toboganov in 7 bazenov s počasno reko, bazen z valovi in podvodnimi masažami, otroški bazen s tobogančki.

Pridobite si plavalno kondicijo v olimpijskem bazenu, kjer vodne milje nabirajo tudi profesionalni plavalci z vsega sveta.

Ljubitelji adrenalina? Spustite se po največjem slovenskem toboganu Tajfun!

Sproščanje v dvoje in v hotelskem wellness centru Valens Augusta v Grand Hotelu Primus.

Obiščite Vetrnico zdravja v parku Fortuna, ki vas napolni z energijo in neguje šest elementov: krepi organizem, poglablja odnos do sebe in soljudi, omogoča obvladovanje stresa in je odlična preventiva proti sindromu izgorelosti.

Zdrava hotelska kulinarika za vso družino, primerna tudi za najmlajše.

Sladkanje s Primusovo čokoladno in Avgustino sadno tortico.

Obiščite Ptujsko jezero, kjer boste lahko odložili vsa svoja bremena. Tu lahko igrate odbojko na mivki, deskate, jadrate ali kajtate, na voljo so tudi kanuji, kajaki in pedalini.

Odkrijte znamenitosti Ptuja in okolice, kot so Ptujski grad, vinorodne Haloze, Kurentova delavnica, krajinski park Šturmovec, in sicer peš ali s kolesom.

