Spoznajte sedem najlepših srbskih biserov na najmogočnejši evropski reki

Donava – mitska reka, ki geografsko in kulturno povezuje velik del Evrope. Dunaj, Bratislava, Budimpešta, Beograd … Znana zgodba o štirih prestolnicah, ki jih povezuje ena od najmogočnejših in najpomembnejših evropskih rek. Če sledite toku Donave, boste naleteli na nekaj kulturnih in naravnih biserov, ki zanimajo in navdihujejo številne popotnike. Srbija, država, za katero je ta reka izjemno pomembna, lahko veliko pokaže. Ob sotočju Save in Donave leži njeno glavno mesto Beograd, v bližini mesta Donji Milanovac je Donava najširša, približno 5,5 kilometra, številni drugi kraji pa tej reki dolgujejo svojo kulturno lepoto in pomen.

Med najlepšimi donavskimi biseri so zagotovo mogočne trdnjave, nekoč najpomembnejši vojaški objekti, ki so zagotavljali obrambo, varnost prebivalstva, a tudi pripomogli k politični in vojaški prevladi na strateško izjemno pomembnih območjih. Prav zato so bile najpomembnejše in najbolj monumentalne trdnjave v Srbiji zgrajene prav na bregovih Donave. V obdobju rimskih osvajanj je bilo na Donavi zgrajenih več utrdb. Nato so srednjeveške Srbija, Madžarska, Turčija in Avstrija v času svoje vladavine zgradile trdnjave, od katerih nekatere veljajo za najpomembnejše evropske spomenike vojaške arhitekture. Danes so trdnjave izjemno dragocen in pomemben del arhitekturne in arheološke dediščine ter pomembni materialni pričevalci številnih zgodovinskih dogodkov.

Trdnjave na Donavi so med najbolj privlačnimi destinacijami za številne obiskovalce Srbije, zato vam v nadaljevanju predstavljamo tiste najpomembnejše, ki jih ne smete zamuditi, če boste v bližini in vas zanimata arhitektura ter bogata zgodovina.

Trdnjava Bač

V vojvodinski ravnici stoji Bač, izjemno pomembno mesto z bogato kulturno in naravno dediščino. Tu so ostanki najstarejše avstrijske trdnjave v Srbiji. Trdnjava stoji na majhnem otoku, ki ga tvori nekdanji meander reke Mostonga. Nekoč je bil ves kompleks obdan z vodo, do njega so dostopali po dvižnih mostovih. Gradnja Trdnjave Bač je potekala v času vladavine kralja Karla Roberta v 14. stoletju. Takrat je bilo obzidje te pomembne trdnjave del obrambnega sistema avstrijskega cesarstva.

Foto: Luka Šarac

Petrovaradinska trdnjava

Petrovaradinsko trdnjavo so zaradi dominantnega položaja in "neosvojljivosti" imenovali tudi "Gibraltar na Donavi". Današnjo podobo je utrdba dobila v obdobju od leta 1692 do 1780. Zasnovali so jo avstrijski vojaški inženirji po sistemu slavnega francoskega arhitekta in vojskovodje markiza de Vaubana. Z obzidja se ponuja pogled na Novi Sad, Donavo in čudovite vinograde Fruške Gore in Karlovca. V njem je Muzej mesta Novi Sad, 16 kilometrov dolgi predori pa vodijo v podzemni svet trdnjave. Vsakega junija na trdnjavi poteka svetovno znani glasbeni festival EXIT.

Foto: Luka Šarac

Beograjska trdnjava

Beograjska trdnjava je ena od glavnih turističnih znamenitosti, ki se dviga nad sotočjem Save in Donave. Prvo utrdbo so zgradili Kelti. Ker je bila večkrat porušena in obnovljena, so za današnji videz zaslužna ljudstva, ki so prišla za njimi, predvsem Rimljani, Bizantinci, Madžari in Turki. Vsak jo je prilagodil svojim potrebam, zato je beograjska trdnjava izjemno kompleksen in večplasten spomenik. Beograjska trdnjava je najprivlačnejša turistična destinacija za obiskovalce srbske prestolnice. V njej sta vojaški muzej in galerija prirodoslovnega muzeja ter tradicionalno gosti pomembnejše kulturne dogodke.

Foto: Luka Šarac

Smederevska trdnjava

Smederevska trdnjava je največja ravninska srednjeveška trdnjava v Evropi, zaradi česar je edinstvena v srbski arhitekturi tistega časa. Zgrajena je bila v 15. stoletju in je bila zadnje oporišče srbske srednjeveške države pred osmanskimi osvajanji. Med svetovnima vojnama je doživela številna uničenja, a danes kljub temu osvaja s svojo veličastno podobo in z monumentalnostjo. S stolpa se odpira izjemen razgled na Donavo in tudi na goste gozdove Smederevskega otoka.

Foto: Luka Šarac

Trdnjava Ram

Trdnjava Ram stoji v vasi Ram, med Velikim Gradištem in Kostolcem. Zgrajena je bila v 15. stoletju na skali, ki se nagiba proti reki. Bila je priča bojem med krščanstvom in islamom. Večkrat so jo izgubili in osvojili Bizantinci, Madžari in Turki, dokler ji niso zavladali srednjeveški srbski vladarji.

Foto: Luka Šarac

Trdnjava Golubac

Trdnjava Golubac se kot srednjeveška utrdba dviga na skalnatem terenu desnega brega Donave, ob vhodu v Džerdapsko sotesko. Zgrajena je bila v 14. stoletju in je bila prizorišče številnih spopadov med takratno Srbijo in Turčijo. Trdnjava Golubac je kulturna dobrina izjemnega pomena in stoji v narodnem parku Džerdap.

Foto: Luka Šarac

Trdnjava Fetislam

Trdnjava Fetislam stoji v mestu Kladovo. Ime trdnjave FEXT-UL-ISLAM pomeni Vrata miru. Utrdba je sestavljena iz dveh ločenih enot, danes znanih kot Mali in Veliki grad. Nastali sta v različnih časovnih obdobjih, zato se razlikujeta po konceptu in obrambnih značilnostih. Turki so Mali grad zgradili v 16. stoletju, Veliki grad pa v 18. in 19. stoletju.

Foto: Dragan Bosnić

Če ste v bližini katerega od teh sedmih biserov, jim vsekakor posvetite čas in spoznajte njihove skrivnosti in lepote!