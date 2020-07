Oglasno sporočilo

Hrvaška je dežela, prepolna lepot. Lahko si samo predstavljate, koliko jih je v županiji, ki je po površini največja! V okrilju Liško-senjske županije so planote z vrsto polj, prepredenih z rekami ponikalnicami, in planine, ki se povezujejo z nebom in morjem ter iz svojih višav mahajo otokom.

Čeprav je po površini največja, je Lika glede na število prebivalcev najmanj poseljena hrvaška županija, zato ni prostora za strah pred množico in prenatrpanostjo, ko boste raziskovali njene naravne, kulturne in tradicionalne znamenitosti. Ravno nasprotno! Mir izvira iz vsakega kotička te županije, iz dveh pa tudi nacionalni parki. Z Velebitom, eno izmed najvišjih in najlepših planin v središču, predstavlja Liško-senjska županija ščit pred prodorom mrzlega celinskega podnebja na Jadran.

Spoznajte Liško-senjsko županijo in izvedite, kakšen navdih izhaja iz njenega bistva ter kako se je v njenem okolju rodila genialnost.

Nacionalni park na vsakem vogalu

Eden izmed številnih čudežev narave na tem območju so jezera in slapovi, ki predstavljajo neponovljiv trk krasa in vode. Nacionalni park Plitvička jezera je pod zaščito Unesca, 16 kristalno modrozelenih bisernih jezer pa je nedvomno prizor, ki ga je nemogoče pozabiti. Nismo še našli osebe, ki bi se ob pogledu na to lepoto ter njeno spremljevalno floro in favno, obsijano s soncem in snegom, lahko odločila, kateri izmed teh prizorov je lepši. Leseni mostički vas bodo peš popeljali po tej izjemni pokrajini, jezera pa si lahko ogledate tudi s turistično ladjo ali vlakcem.

Foto: Turistična skupnost Liško-senjske županije

"Eno življenje je premalo za Velebit" – s temi besedami poznavalci planine opisujejo njeno bogastvo. Nacionalni park Severni Velebit je samo eden izmed velebitskih biserov, del planine Velebita pa obsega tudi Nacionalni Park Paklenica. NP Severni Velebit predstavlja obilje raznolikosti: gozdov, travnikov, skal, živali, človeških sledi v obliki suhozidov, pastirskih domovanj in travnikov. Poleg planinarjenja ali trail teka vas bo Velebit navdušil tudi s tistim, kar je pod vašimi nogami. Jame, votline, podzemne dvorane, reke in jezera vas vabijo, da jih najdete v skritih in redko videnih prostorih v notranjosti zemlje, tako da boste lahko izkusili tudi jamski turizem.

S kolesom ali peš skozi naravo, zgodovino in legende

Foto: A. Gospic

Od Velebita do Podgorja in Novalje na Pagu lahko najdete številne označene kolesarske steze. Raznolikost terena in pokrajine omogoča zanimive izlete rekreativcem in profesionalnim kolesarjem, bodisi s cestnimi bodisi z gorskimi kolesi. Tako se lahko podate tudi po poteh Winnetouja, glavnega junaka legendarnih romanov, po katerih so na Velebitu snemali film, saj je popolnoma primeren kot scenografija za klasičen vestern. Teren Like bo pritegnil pozornost mnogih kot idealen za raziskovanje peš, pri čemer vam trail, planinarjenje ali treking omogočajo, da Liko vdihnete s polnimi pljuči. V okolici, ki kar vabi na sprehod, se je rodil tudi hrvaški festival hoje, ki v Gospiću in Otočcu poteka na dveh progah – krajši in daljši. Na Pagu pa lahko preizkusite eno izmed najlepših treking stez na Hrvaškem, kjer je prizorišče dirke Life on Mars trail. Prizori na tej poti vam bodo olajšali vsak kilometer, sami pa boste morali odkriti, zakaj so jo poimenovali Life on Mars.

Foto: Turistična skupnost Liško-senjske županije

Adrenalin izvira tudi iz vode. Bolje rečeno, najdete ga lahko v različnih vodnih aktivnostih, kot je rafting ali soteskanje. Prav neokrnjena narava prinaša najboljši teren za ekstremne in adrenalinske športe. Za pogled na Liko iz zraka je tu jadralno padalstvo, za dober team building vse našteto in še več: smučanje, foto lov in drugi adrenalinski športi.

Okusi planine in morja

Foto: arhiv Nacionalnega parka Plitvička jezera

Liško-senjska županija je kraj, kjer se srečajo vonji morja, žajblja, oljke in burje ter trave, sena in gozda. Poskusite ribo, sol, oljčno olje, rožmarin, žajbelj in znamenito paško jagnjetino, na burji posušen pršut ter sir v primorju in na Pagu. Nekoliko dlje uživajte v svežem mleku, sirih basa in škripavec, jagnjetini na ražnju ali pod peko ter zlato zapečenem krompirju, zelju, postrvi iz reke Gacke, koruzi, moki ter slivah in gobah v kontinentalnem delu regije. Mnogi recepti izvirajo iz tradicionalne kmečke kuhinje ter tako pričajo o nekdanjih običajih in načinu življenja, ohranjajo tradicijo in vam omogočajo, da spoznate vse čare Like.

Navdihujoče okolje

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Spokojnost in nedotaknjen tok narave predstavljata navdihujoče okolje, kar dokazuje dejstvo, da je eno izmed mestec Liško-senjske županije rojstni kraj velikega vizionarja 20. stoletja, ki je s svojimi razmišljanji in izumi spremenil in za vedno zaznamoval ves svet. Memorialni center Nikole Tesle obsega prej obstoječe in nove objekte, med katerimi je tudi rojstna hiša Nikole Tesle. V njej so postavili multimedijsko razstavo. Center lahko najdete v Smiljanu v bližini Gospića, kjer lahko na podlagi genialnosti te destinacije izveste vse o geniju, ki je spremenil svet.

Foto: Turistična skupnost Liško-senjske županije

Naročnik oglasne vsebine je Travel Zagreb.