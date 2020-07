Raznolikost ponudbe: ideja za počitnice v tem hrvaškem mestu

Oglasno sporočilo

Foto: Julien Duval, Zagreb Tourist Board

Zdaj pa obdajte to mesto z velikim krogom zelenja, obilico avtentičnih, naravnih in enkratnih izkušenj ter nečim za vse in vsakogar. V teh težkih časih socialne distance se izognite gneči in vdihnite zdrav način življenja ter doživite naravo, kar lahko združite z obiskom Zagreba in njegove okolice.

Foto: Zagreb County Tourist Board

"V krogu Zagreba, blizu mesta, blizu srca," je vodilno geslo, ki hrvaško prestolnico opiše s celo vrsto nepozabnih izkušenj, ki jih lahko doživite kar na pragu mesta. Z obilico zdravih možnosti na odprtem, ki so že v mestu, ponujajo V krogu Zagreba popoln družinski dopust in pobeg iz mestnega vrveža.

Foto: Julien Duval, Zagreb Tourist Board

Zapustite čarovnijo mesta v iskanju avtentičnih izkušenj. Ali ste že kdaj iskali tartufe ali poskusili odlična peneča vina Plešiviške regije?

Foto: Zagreb County Tourist Board

Podajte se na kulinarično turo in se naučite pripravljati mamljive štruklje, vendar pustite še prostor za legendarno kremšnito iz Samoborja. Izbirajte med številnimi rustikalnimi gostišči, ki svojim strankam postrežejo z avtentičnimi lokalnimi jedmi iz svežih lokalnih pridelkov, ki jih že stoletja pripravljajo na enak način.

Foto: Davor Djopar, Zagreb County Tourist Board

Ali si želite poskusiti nekatere izmed teh izdelkov? Spustite se do tržnice Dolac v središču Zagreba ter doživite tradicionalen nakup svežih pridelkov brez supermarketov. Raziščite uspešno sceno kraft piv v Zagrebu, vendar ne smete nikakor zapustiti mesta, ne da bi poskusili – in postali odvisni od – zagrebške kulture pitja kave v številnih zunanjih kavarnah, ki so v samem osrčju mestnega življenja.

Zagreb je kot dnevna soba na odprtem s svojimi odličnimi kavarnami, ki ponujajo sproščen življenjski slog. Številni parki, botanični vrtovi, Zagrebški živalski vrt ter jezeri Jarun in Bundek človeka zares razveselijo, vendar zapustimo to "dnevno sobo" in si oglejmo, kakšni zakladi na prostem vas čakajo v okolici Zagreba.

Foto: Julien Duval, Zagreb Tourist Board

Pojdite na pohod do veličastnih gričev Sljemena, uživajte v najlepših razgledih na mesto v neokrnjeni naravi in v romantičnih sprehodih skozi številne gozdove (z ali brez tartufov), kolesarite po stezah tega zelenega obroča celinske Hrvaške ali pa se izgubite v spokoju in lepoti naravnega parka Žumberak. Obiščite jezero Savica za izjemno izkušnjo opazovanja ptic.

Foto: Marija Gašparović, Zagreb Tourist Board

Dihajte.

Ali bodite aktivni. Partija golfa - mogoče, ali družinsko jahanje konjev, kolesarjenje, ribolov, pohodništvo ali adrenalinske aktivnosti za otroke. S takšno raznoliko paleto dejavnosti ter brezmejno naravo, kjer ni gneče, si vsak lahko poišče aktivnost zase ter doživi srečne in zdrave družinske počitnice.

Foto: Zagreb County Tourist Board

Kot pomoč pri izbiri V krogu Zagreba predlagajo nekaj tridnevnih programov, in sicer glede na to, kaj vas zanima, ponujajo pa tudi možnost popolnega pobega iz mesta. "Tri dni Zagreba in okolice" je program, ki ima kakovostne itinerarje za gurmane, družine, ljubitelje narave, zgodovine ter umetnosti.

Turizem se je spremenil, morda za vedno, zaradi koronavirusa. Poudarki so zdaj na varnosti, zdravju, življenjskem slogu, naravi in avtentičnih doživetjih. Vse to lahko najdete v vsakem kotičku Zagreba in njegove okolice. Dobrodošli v novem pristopu k turizmu – Zagreb in okolica – vaša varna in avtentična destinacija z zdravim življenjskim slogom.

V krogu Zagreba (Around Zagreb). Za več podrobnosti o izjemni turistični ponudbi mesta Zagreb in Zagrebške županije obiščite novo spletno stran

