Spomladanski oddih v Rovinju

Oglasno sporočilo

Za pot proti morju in uživanje v vseh prednostih, ki vam jih sredozemska mesta ponujajo, vam ni treba čakati na poletne mesece – še posebej ne, če se nahajajo tako blizu kot istrski Rovinj, čudovito, živopisno mestece na obali Istre, ki se ga (če ga še niste) resnično splača spoznati od bližje, ko ni sledu o poletni gneči in neznosni vročini.

Rovinj in njegova okolica sta spomladi enako zanimiva kot poleti, dodatna prednost pa so tudi cene, ki so v tem času dostopnejše in s tem bolj vabljive. Spakirajte torej kovčke in se že marca odpravite v Rovinj!

Hotel Lone – prava izbira za vas

Če ste načrtovali oddih z družino in bi ga radi preživeli kar najbolj aktivno, je izbira nastanitve v dizajnerskem hotelu Lone, ki se nahaja čisto blizu stoletnega gozdnega parka in samo 15 minut hoje od središča Rovinja, prava izbira za vas.

Družinski paket

Do 2. aprila lahko izkoristite ugodnosti paketa LONE FAMILY FUN in kakovostno preživite čas z družino v sklopu nastanitve, ki vključuje bogat samopostrežni zajtrk in večerjo, uporabo vsebin mini kluba in igralnice s konzolami PlayStation, Xbox in Wii, najem koles in neomejeno uporabo centra Wellness & Spa za starše s kar 20-odstotnim popustom na masaže.

Spomladanski paket

Za vse tiste, ki nas boste obiskali v dvoje in bi radi oddih kakovostno posvetili svojemu telesu, je na voljo paket SPOMLADANSKO PREBUJENJE, ki med drugim vključuje večerjo Choose Well = Eat Well s svežimi živili, spa tretmaje z zelenim čajem, kakavom ali gvarano, najem koles in neomejeno uporabo centra Wellness & Spa z 10-odstotnim popustom na vse ostale tretmaje.

Naročnik oglasnega sporočila je Maistra.