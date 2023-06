Reci da! Zadrska županija: 4 lokacije za nepozabno poletje v naravi.

Sanjate o počitnicah na plaži ali vas bolj mikajo gore? Iščete kraj s hrupno ulico, a na mirnem, slikovitem območju? Zadrska regija ima vse, kar potrebujete, ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine in kulture, pohodništva, kolesarjenja, jadranja ali gurmanskih užitkov. Reci da! Dopust v Zadrski županiji!

Med gorami in morjem, blizu, a dovolj daleč za eksotiko, v središču hrvaškega Jadrana je Zadar, sodobno mesto z bogato zgodovino. Znan po svojih arheoloških znamenitostih, pristnih dalmatinskih restavracijah in vrhunskih restavracijah, kamnitih ulicah in sodobnih umetniških instalacijah, kot so Morske orgle in Pozdrav soncu, Zadar ponuja vse, kar človek potrebuje za sproščujoče počitnice ali življenje. Po mnenju mnogih ima tudi najlepši solarij na svetu. Z največjo koncentracijo butičnih hotelov, družinskih in luksuznih letovišč je Zadar pravo turistično središče regije.

Foto: Ivan Čorić

Regija okoli Zadra je po naravnih lepotah in nepozabnih doživetjih ena najbolj zanimivih na Hrvaškem. Poleg Zadra vam ponujamo še štiri lokacije za nepozabne počitnice v zadrski regiji.

1. Riviera Biograd – vrata v naravne parke in zadrski arhipelag

Biograd na Moru, ena najlepših destinacij na Jadranu, čudovito sredozemsko mesto, ki bo izpolnilo pričakovanja vsakogar in poskrbelo za nepozabna doživetja. Je tudi navtično središče, saj je obdan z neokrnjeno naravo, kar je kot nalašč za avanturiste in ljubitelje navtike. V Biogradu boste našli vse, kar potrebujete za popolne počitnice – od odlične hotelske ponudbe do plaž, polnih zabave za otroke. Toda tisto, zaradi česar je Biograd poseben, so aktivnosti, ki jih ponuja, najbolj spektakularen pa je zabaviščni park Fun Park Biograd, ki ima tudi vodni park z adrenalinskimi tobogani, bazeni, umetnimi valovi in ​​peščenimi plažami ...

Radi kolesarite? Nato se odpravite v Pakoštane in pot začnite skozi krajinski park Vransko jezero – idealno mesto za kolesarske izlete in spoznavanje bogate flore in favne tega območja. Je največje jezero na Hrvaškem, kjer je kar 251 ptičjih vrtov, zaradi česar je raj za ljubitelje opazovanja ptic, če pa želite miren dopust s pogledom na srčni otok – Galešnjak in lungo mare walks, Sv. Filip i Jakov je kraj za vas.

Biograd je idealno izhodišče za vse ljubitelje jadranja – odkrijte najbolj razčlenjen del Jadrana in se potopite v kristalno čisto morje. Biograd ima največjo koncentracijo marin in podjetij charter, kjer lahko najamete jadrnico s skiperjem ali brez njega. Lahko pa obiščete bližnje otoke s številnimi izletniškimi ladjicami. Vsekakor obiščite Naravni park Telašćica na Dugem otoku in uživajte na tihih in mirnih plažah ter dramatičnih pečinah. Če boste imeli srečo, boste morda videli celo delfine med igro.

V bližini Biograda je otok z najbolj popolno srčasto obliko na svetu, Galešnjak. Najemite čoln in ga obiščite, vendar upoštevajte, da na otoku ni infrastrukture ali objektov. Ampak zaradi tega je še bolj romantično, kajne? Foto: Nikola Matić, Zadar County Tourist Board

2. Občutite sol in veter na Rivieri Nin

Dobrodošli v Ninu, najstarejšem hrvaškem kraljevskem mestu, in odkrijte, zakaj je to najboljša romantična destinacija v Evropi. Riviera Nin je znana po svojih čudovitih peščenih plažah – Kraljičina plaža, Ždrijaci Bilotinjak so med najboljšimi plažami na Hrvaškem, zaradi plitvega in toplega morja pa so še posebej priljubljene med družinami z otroki. Ne glede na to, katero lokacijo na rivieri izberete, čudovitih plaž ne bo manjkalo. Ljubitelji kampiranja ne smete zamuditi največjega kampa na tem območju, ki povezuje mesto Zaton in mesto Nin s čudovito peščeno plažo s številnimi aktivnostmi za vso družino. V Privlaki, ki še vedno živi svojo ribiško tradicijo, vsekakor preverite gostinsko ponudbo, v kraju Vrsi, znanem po skritih plažah, pa je zabava zagotovljena z obiskom atrakcije za najmlajše – Buffalo Bill City.

Ninsko riviero lahko odkrijete tudi skozi aktivno avanturo -– izberite kajak turo od Privlake do Vira ali Zatona ali pa se odpravite s kolesom od ninskega zgodovinskega otočka, ob cerkvici sv. Nikolaja na zelenem hribčku, do Vira, otoka, ki je povezan z mostom, ali do skritih plaž v Vrsih. Ljubitelji avantur pa lahko obiščete šolo za kajtanje in deskanje na valovih v Ninskem zalivu.

Foto: Ivo Pervan

Za osvežitev pa vsekakor poskusite šokol, posebno lokalno suhomesnato dobroto, narejeno po skrivnih družinskih receptih.

Obiščite Muzej soli in solinarstva in okusite solni cvet, ki ga mnogi imenujejo slani kaviar.

3. Otok mesečeve površine – odkrijte otok Pag

Med več kot 300 otoki in otočki v zadrskem arhipelagu je res težko izbrati samo enega. Otok Pag je poseben otok, ki je idealen za kolesarjenje. Čez paški most se boste spustili na otok mesečeve pokrajine, poln skritih zalivčkov. Vsekakor obiščite njegovo središče, mesto Pag, kjer se boste lahko oskrbeli s spominki v obliki paške čipke, ki je pod Unescovo zaščito. Ko postanete lačni, se odpravite v Kolan in poskusite izvirno specialiteto tega otoka, paški sir. Za odrasle pa so na voljo tudi lokalne majhne kleti, kjer boste našli opojna vina iz te regije.

Če imate aktivnosti na dveh nogah bolj radi kot na dveh kolesih, vam vsekakor priporočamo različne pohodniške poti, ki vam bodo lunarno pokrajino Paga prikazale na povsem drugačen način. Pag Outdoor ponuja štiri aktivnosti: kolesarjenje, pohodniško-tekaške poti, kajakaštvo in plezanje po celotnem otoku. Odlična stvar je, da vam ni treba biti v dobri formi, da opravite večino teh poti. Poti so razdeljene v tri kategorije: lahke, srednje, zahtevne, opis poti pa ustreza terenu. Za tiste malo bolj izkušene je na voljo tudi pot na najvišji vrh otoka, Sv. Vid, s katerega se lepo vidi mogočna gora Velebit.

Foto: Zadar County Tourist Board

Neurje je krojilo tudi otok Pag. Zaradi tega vetra obstajata dve najbolj znani specialiteti otoka – že omenjeni in večkrat nagrajeni paški sir ter cenjena delikatesa paške jagnjetine. Vsekakor poskusite!

4. Kjer se gora dotika morja – odkrijte Riviero Paklenica

Ne glede na to, s katerim prevoznim sredstvom pridete v Zadrsko županijo, se pripravite na impozantne poglede na Velebit. Tik pod goro je riviera Paklenica. Kristalno čisto morje, naravne prodnate plaže, gorski vrhovi, veličastni kanjoni in rečne brzice so zagotovilo za avanturo ne glede na to, koliko ste stari in kako telesno pripravljeni ste. Starigrad, središče riviere, je znan kot izhodišče za obisk Narodnega parka Paklenica, pa tudi po kilometrskih plažah, v katerih boste zagotovo uživali. Kajti kaj je boljšega kot kristalno morje za počitek nog po celodnevnem pohodništvu v nacionalnem parku ali po tečajih plezanja v najboljšem plezališču v tem delu Evrope – kanjonu Velike Paklenice. V Jasenicah pokukajte v podzemni svet v jami Modrič ali uživajte v čudovitem razgledu na gore pri Tulovi gredi. In v bližini je znamenita planota Pueblo iz kultnega Winnetouja. Ponuja fenomenalen pogled na smaragdno lepotico – reko Zrmanjo. Ta reka, na kateri leži mesto Obrovac, ima dva obraza – Lepoto in Zver. Je pa spust po njej s kajakom in raftom popolnoma varen. Odkrijte zgodovino v Novigradu – povzpnite se do trdnjave Fortica, ki je bila nekoč ječa. Za kosilo pa predlagamo znamenite novomeške školjke.

Foto: Aleksandar Gospić