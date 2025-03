Regija Zadar združuje preteklost in prihodnost, zgodovino in sodobnost, morje in gore. Tukaj, kjer se Jadran sreča s kopnim, vsak kotiček skriva novo odkritje, vsak razgled očara in vsak trenutek pusti neizbrisen pečat. Ne glede na to, ali ste ljubitelj kulture, gastronomski navdušenec, iskalec morskih pustolovščin ali načrtujete družinske počitnice, regija Zadar ponuja vse, kar si želite – in še veliko več, kot lahko opišejo besede.

Osupljiva kultura

Zadar je popolna mešanica sodobne energije in bogate zgodovine, kjer se starodavne ruševine in srednjeveške cerkve prepletajo s sodobnimi znamenitostmi, kot sta Morske orgle in Pozdrav Soncu. Ko poslušate zvoke Morskih orgel, ki jih ustvarjata veter in valovi, boste začutili moč narave, združeno s človeško ustvarjalnostjo. Pri Pozdravu Soncu pa lahko občudujete sončni zahod, ki ga mnogi štejejo za najlepšega na svetu. Ta naravni spektakel popolnoma zaokroži dan – svetloba počasi izginja na obzorju in za seboj pušča čarobno vzdušje nad morjem.

Uživajte v zvoku morja na Morskih orglah in pričakajte sončni zahod na Pozdravu Soncu. Foto: Darko Kešnjer

Za ljubitelje zgodovine je Zadar kot knjiga, ki jo je treba brati počasi. Obiščite cerkev sv. Donata, simbol mesta, ki v sebi skriva skrivnosti bizantinske dobe, in se sprehodite po Rimskem forumu, ki pripoveduje zgodbe iz antičnih časov. Odkrijte katedralo sv. Anastazije in se povzpnite na njen zvonik za osupljiv razgled. Nato se sprehodite po Kalelargi in na Trgu Petra Zoranića opazujte zgodovino, ki sega več kot dva tisoč let nazaj – od rimskih ruševin do renesančne arhitekture. A tukaj se vaše raziskovanje ne konča: nadaljujte pot do Trga petih vodnjakov in se prepustite njegovi edinstveni zgodbi. Po vseh teh odkritjih si vzemite trenutek za sprostitev in uživajte v obroku v eni od številnih restavracij v Zadru.

Zadar – zgodovina in sredozemski čar. Odkrijte Rimski forum, cerkev sv. Donata in edinstveno vzdušje starega mestnega jedra. Foto: TB Regija Zadar

Okusi, ki pripovedujejo zgodbe

Ko govorimo o regiji Zadar, govorimo o okusu morja in aromi tradicije. Tukaj hrana ni zgolj obrok – je doživetje. Srce kulinarike regije Zadar so zakladi Jadrana: ribe, raki in morski sadeži, sveže ulovljeni in pripravljeni s strastjo. Predstavljajte si, da okušate sveže pečeno orado ali zobatca, medtem ko se po zraku širi vonj morja in sredozemskih borovcev.

A posebnost te regije ni le morje – regija Zadar se ponaša s stoletnimi oljčnimi nasadi, ki se razprostirajo vzdolž sončnih obal. Oljčno olje, priznano kot eno najboljših na svetu, v vsaki kapljici skriva bistvo najčistejše narave. In potem je tu še Maraschino – sladek liker iz višenj maraska, globoko zakoreninjen v tradiciji in zgodovini Zadra. Vsak požirek pripoveduje zgodbo o mestu, ki je to prefinjeno specialiteto izpopolnjevalo stoletja.

Za tiste, ki imajo raje močnejše okuse, je peka neizogiben izbor – jed, ki se počasi kuha pod glineno kupolo, kjer se meso, zelenjava in morski sadeži združijo v nepozabno harmonijo okusov. Od preprostih jedi do vrhunskih kulinaričnih kreacij – vsaka gastronomska izkušnja v regiji Zadar je pravo umetniško delo, kjer se okusi prepletajo v popolno simfonijo.

Avtentična Dalmacija na krožniku! Privoščite si tradicionalno peko in odlično vino, obdani z edinstvenim sredozemskim vzdušjem. Foto: TB Regija Zadar

Jadranje proti raju

Zadar so vrata v odprto morje, medtem ko sta Biograd na Moru in zadrski arhipelag pravi raj za ljubitelje jadranja. Biograd na Moru, očarljivo ribiško mestece, je idealno izhodišče za vsako morsko pustolovščino. Ne glede na to, ali imate raje jadranje ali motorne čolne, Biograd ponuja vrhunske marine in širok izbor storitev najema plovil. Z dolgoletno navtično tradicijo mesto gosti prestižne dogodke, vključno z regatami in mednarodnimi navtičnimi sejmi.

A prava čarobnost zadarskega arhipelaga se skriva v njegovih otokih, vsak ima svoj edinstven značaj in šarm. Jadranje med njimi je kot odkrivanje skritih draguljev Jadrana.

Odkrijte lepoto Dugega otoka. Foto: Velid Jakupović

Z več kot 200 otoki, otočki in čermi je zadrski arhipelag zaklad, ki čaka, da ga raziščete. Začnite svoje potovanje na Ugljanu, znanem kot Zeleni otok, kjer zgodovina oživi na kamnitih poteh in v ruševinah trdnjave sv. Mihovila, medtem ko stoletni oljčni nasadi vabijo na sproščujoče kolesarske izlete. Nato se odpravite na Pašman, ki je z mostom povezan z Ugljanom – to je otok neokrnjene narave in neskončnih plaž.

Če iščete avanturo, je naslednja postaja Dugi otok – tu vas pričakuje osupljiva plaža Sakarun, znana po svojem belem pesku in turkiznem morju, ter Naravni park Telašćica, kjer se impresivne pečine dvigajo do 160 metrov nadmorske višine in spuščajo do 85 metrov pod morsko gladino.

Za tiste, ki si želijo miru in tišine, je popolna izbira otok Molat – tu se lahko preizkusite v kajaku, potapljanju ali preprosto uživate v neokrnjeni lepoti njegovih samotnih plaž. In nazadnje, tik pred Biogradom na Moru, v Pašmanskem kanalu, ne zamudite Galešnjaka – otoka v obliki srca, ki je popolna destinacija za romantične in sproščujoče trenutke.

To potovanje skozi zadrski arhipelag ni le izlet, temveč vabilo k povezovanju z naravo, lokalnim življenjem in samim seboj. Si pripravljen na pustolovščino? Tvoj raj v regiji Zadar te čaka!

Otok, morje in popolna svoboda! Raziskujte skrite kotičke raja s kajakom ali jadrnico ter doživite neokrnjeno lepoto Jadrana. Foto: TB Regija Zadar

Nepozabne znamenitosti

Regija Zadar je destinacija, ki bo navdušila tudi najbolj avanturistične popotnike. Ne glede na to, ali obožujete kolesarjenje, pohodništvo, potapljanje ali kajakaštvo, vas tukaj čaka neskončna izbira aktivnosti. Skočite na kolo in odkrijte osupljive pokrajine in Vransko jezero – edinstven Naravni park, ki leži v bližini Biograda na Moru. Če si želite oddiha od kopnega, raziščite lepoto jezera s kajakom. Če pa vas bolj privlači morje, se potopite v kristalno čiste vode Naravnega parka Telašćica, kjer vas bo podvodni svet očaral z bogastvom morske flore in favne v globinah modrega Jadrana.

Dalmaland – zabava se začne tukaj. Foto: Regija Zadar

Za družine je regija Zadar pravi raj za zabavo. Na vsakem koraku vas čaka novo doživetje – od izobraževalnih centrov v sklopu naravnih in nacionalnih parkov do tematskega parka Dalmaland ter kolesarskih poti in pešpoti, ki vas vodijo do skritih zakladov te čudovite regije.

Spektakularen razgled na Vransko jezero! Odkrijte popolno harmonijo med neokrnjeno naravo in kristalno čistim Jadranom z razgledne točke Kamenjak. Foto: Aleksandar Gospić

Popolne počitnice v vseh letnih časih!

Ne glede na letni čas regija Zadar ponuja neverjetno kombinacijo kulturne dediščine, vrhunske kulinarike, morskih pustolovščin in aktivnosti na prostem. Če vas navdušuje zgodovina, vrhunska hrana, jadranje ali adrenalinske avanture, boste tukaj našli vse, kar potrebujete za nepozabne počitnice.

Ob obali, v notranjosti ali na otokih – vaše sanjske počitnice vas že čakajo. In ne pozabite, vsak dan se tukaj zaključi z najlepšim sončnim zahodom na svetu. Pripravite se, da rečete "DA!" tej čarobni pustolovščini!