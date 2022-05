Prvo veliko "pokoronsko" potovanje: kako se pripraviti?

Oglasno sporočilo

Zadnji dve leti smo mnogi za potovanja izbirali bližnje kraje, saj je pandemija močno otežila odkrivanje nekoliko bolj eksotičnih destinacij. Ljubitelji dolgih potovanj v tujino smo navdušeni, da so mnoge države omilile epidemiološke ukrepe in da lahko spet začnemo načrtovati naslednje potovalne podvige. Pri pripravi na daljše potovanje je še vedno priporočljivo upoštevati določene predpise in se nanje dobro pripraviti ter ustrezno zavarovati.

Izbira destinacije

Če smo pred izbruhom pandemije leta 2020 destinacije za potovanja lahko izbirali s potovanjem prsta po zemljevidu, se je v trenutnih časih še vedno treba odgovorno odločati, kam odpotovati. Najprej se je priporočljivo pozanimati o varnosti države, v katero potujemo. To lahko storimo z brskanjem po spletu, vendar se vselej prepričajmo o verodostojnosti vira, lahko pa to preverimo tudi na strani slovenskega zunanjega ministrstva, kjer lahko najdemo priporočila za potovanja za vsako posamezno državo.

Pristojni svetujejo, da se pred potovanjem prepričamo o: varnosti države z vidika kriminalitete,

varnosti z vidika zdravstva,

varnosti z vidika notranjih nemirov in terorizma,

varnosti z vidika naravnih nesreč (monsunska obdobja ipd.).

Ko izberemo destinacijo, preverimo, ali za vstop potrebujemo vizum in ga pravočasno uredimo, da se izognemo urejanju papirjev v zadnjem trenutku, kar namesto veselega pričakovanja potovanja prinese le nepotreben stres.

Pred potovanjem se seznanimo tudi z navadami in običaji države ter si pripravimo pomembne telefonske številke v državi (policija, bolnišnice) in kontaktne podatke o predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Pravočasno se seznanimo tudi s cestnoprometnimi predpisi v tujih državah in stanjem cest na poti. V nekaterih državah veljajo posebna pravila (vožnja po levi strani, omejitve hitrosti).

Rezervacija namestitve

Pred rezervacijo hotela ali apartmaja se prepričajmo, ali se je namestitev po zaprtju zares znova odprla. Mnogi potniki so poročali o tem, da so po prihodu na izbrano destinacijo ugotovili, da so namestitve še vedno zaprte ali da so se celo ponovno zaprle. Zato je pomembno, da svojo rezervacijo opravimo samo prek preverjenih platform.

Pred rezervacijo je priporočljivo preveriti komentarje turistov, ki so že bivali na izbrani lokaciji, saj bomo tako lahko dobili najbolj verodostojne informacije. Posebno pozornost v trenutnih časih namenimo tudi higienskim standardom v izbrani namestitvi.

Zdravstveni predpisi

Če se odpravljamo v kakšno izmed eksotičnih destinacij, se pozanimajmo o cepljenju oziroma drugih zdravstvenih napotkih za državo, v katero potujemo. Če potujemo na območja, kjer obstaja nevarnost epidemij, preverimo morebitne zaščitne ukrepe.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da je najbolje, da se že pred odhodom pripravimo na morebitne zdravstvene težave, ki bi lahko nastopile v času bivanja. Posebej, če se odpravljamo v države, kjer je zdravstvena oskrba slabša.

Dodajajo, da so najpogostejše zdravstvene težave na potovanju prebavne težave, okužbe zgornjih dihal, okužbe kože, bolezni, ki jih prenašajo komarji in drugi insekti, težave zaradi ugrizov in pikov živali, poškodbe, višinska bolezen in sončne opekline.

Po potrebi si za potovanje pripravimo zalogo zdravil, ki jo imamo v ročni prtljagi.

Valuta

Preden odpotujemo, poskrbimo tudi za menjavo ustrezne valute države, v katero odhajamo. Pozanimajmo se tudi, kako je z menjavo denarja na lokaciji, kako je z dvigom na bankomatih in v bankah.

Rezervacija aktivnosti vnaprej

Ko izberemo vse turistične atrakcije, ki jih želimo na potovanju videti, je priporočljivo, da jih prej še preverimo na spletu in se prepričamo, da so znova odprte za turiste ter ali imajo morda spremenjeni delovni čas. Da bi omejili možnosti okužbe med pandemijo in se izognili gneči, mnoge turistične atrakcije zahtevajo rezervacijo vnaprej, zato se tudi o tem predčasno pozanimajmo.

Zavarovanje

Pred potovanjem naj bo na prvem mestu tudi sklenitev ustreznega zdravstvenega zavarovanja za tujino. Strošek zdravstvene oskrbe brez ustreznega zavarovanja lahko hitro naraste (hospitalizacija, operacije, prevozi), razmere v zdravstvenih ustanovah po svetu pa niso vedno primerljive s slovenskimi.

NLB Vita Tujina krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza v primeru bolezni ali poškodbe v tujini ter krije stroške zdravljenja, prevoza in nastanitve tudi, če v tujini zbolimo za covid-19, ali če nam je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo do 31. 12. 2022. Velja za področje celega sveta, zavarovanje pa lahko sklenemo za čas bivanja v tujini ali za celo leto (Multitrip), če v enem letu opravimo več potovanj.

NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

