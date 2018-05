Pri 13 letih se je iz Kitajske preselila v Ljubljano #video

Družina Hong ima v naši prestolnici kitajsko restavracijo. Sem so se preselili pred 15 leti in tukaj bodo tudi ostali. Zakaj? Slovenija je čista in varna država, življenje pa teče počasneje, odgovarjajo. Družino je obiskala novinarka oddaje Dan. Anja Ciglarič.

Pred 16 leti se je Dandan Hong iz Kitajske preselila v Slovenijo. Za 13 letnico, ki je pred tem živela v osemkrat večji provinci, kot je Ljubljana, je bila Slovenija povsem drug svet.

"Na začetku sem bila kar osamljena. Nisem znala jezika, govorila sem osnovno angleščino. Komaj sem se sporazumela s sošolci. Bilo je kar težko," se je v oddaji Dan. na Planet TV Hongova spominjala začetkov v Ljubljani.

Najprej je opazila razlike v laseh, očeh in obliki obraza. "Vizualno je popolnoma drugače. Tudi hrana je drugačna. Me je pa presenetil sladoled. Zelo dober je," je dejala danes 29-letna Hongova.

Slovenske hrane se ne more navaditi

Slovenske hrane se ne more navaditi. "Najbolj všeč so mi zrezki, tega pri nas ni toliko, in pa seveda sladkarije," je v smehu dejala.

V Slovenijo se je njena družina preselila kot večina kitajskih družin, ki delajo v gostinstvu. Njen oče, odličen kuharski mojster, je dobil priložnost za delo v eni izmed ljubljanskih restavracij.

Že 10 let vodijo svojo restavracijo

Pozneje so se odločili za samostojno pot. Družina Hong ima zdaj v Ljubljani že več kot 10 let svojo restavracijo. S tako mesečno plačo bi lahko na Kitajskem živeli pol leta.Gospa Hong se je zaljubila v Slovenijo. Ne le v našo hrano, očarana je nad pokrajino. Na Kitajsko se ne bi več vrnili.

"Tukaj v Sloveniji imam sestrično in bratranca, doma na Kitajskem pa teto, babi. Enkrat na leto gremo na obisk na Kitajsko," dodaja Hongova, ki vodi vse formalnosti, povezane z restavracijo. "Slovenski jezik se mi zdi lažji od našega, ker lahko besede sestavljaš," pravi o našem jeziku. Tukaj je Hongova našla svoj dom in ljubezen. Ker je partner Slovenec, doma govorijo le slovensko. Tudi hči zato pozna le nekaj besed v kitajščini.

Dela tudi kot turistična vodnica

Ambiciozna Kitajka dela tudi kot turistična vodnica. Samo v zadnjih dveh letih se je število kitajskih turistov pri nas močno povečalo, razlaga.

"Lepo je, da pridejo pogledat Slovenijo, da tudi drugim povejo, da je lepo, čisto, dober zrak, vljudni ljudje, mirno okolje," je sklenila Hongova.

V Sloveniji je že več kot 80 kitajskih restavracij.



Že letos bi lahko Evropsko unijo obiskalo kar 15 milijonov kitajskih turistov.



Kitajskih naložb v Sloveniji je dobrih 14 milijonov evrov.



Kitajska je dežela presežkov. Takšnih in drugačnih. Od najdaljše hitre železnice na svetu do največjega teleskopa na svetu. Kitajska je država z največ prebivalci na svetu. Z 1,3 milijarde ljudi so celo pred Indijo in skoraj trikrat več jih je kot vseh prebivalcev Evropske unije skupaj.

"Časi, ko so bili Kitajci revni, so minili"

Kitajci so vse bolj potrošni turisti. Predlanskim je kar 137 milijonov Kitajcev turistično potovalo po svetu. Do leta 2020 pa naj bi ta številka zrasla celo na 200 milijonov.

"Tisti časi Kitajcev, ko so hodili v modrih jopičih in modrih hlačah in bili zelo revni, so minili. Sami po sebi so zelo vedoželjni. Radi vidijo kaj novega, kar se ne vidi le po svetu in pri nas, ampak tudi v njihovih krajih," je v oddaji Dan. na Planet TV povedala Luba Šlander, turistična vodnica Kompasa. Ob tem je dodala, da imajo Kitajci zelo malo dopusta, le 14 dni. "Morajo kar hiteti po Evropi," je še dejala.