Pravljično Celje v decembru obiskalo 140.000 ljudi

Pravljično Celje 2019 je v najbolj prazničnem mesecu leta na ulice Celja privabilo 140.000 ljudi, ki so od 30. novembra do 31. decembra uživali v številnih glasbenih dogodkih, božično-novoletnem sejmu ter Pravljični deželi za otroke. Na zadnji dan v letu 2019 se je silvestrovanja za otroke v Pravljični deželi ter silvestrovanja s skupino Mambo Kings na Krekovem trgu udeležilo 7500 ljudi.

Decembrsko Celje je bilo na zadnji mesec leta znova odeto v čarobno okrasitev ter praznično vzdušje. Vseh dogodkov ter sejmov v starem mestnem jedru se je v mesecu dni udeležilo 140.000 ljudi.

Posebej dobro obiskan je bil božično-novoletni sejem s 24 ponudniki v stalnih hiškah in 23 ponudniki v štirih prehodnih hiškah ter fotokotički po mestu. V enem mesecu je sejem ter fotokotičke obiskalo 50.000 ljudi. Zelo dobro obiskan je bil tudi prižig novoletnih lučk, ob katerem je uživalo 6000 ljudi iz cele Slovenije. Isti dan je 40 ponudnikov ob večernih nakupih nudilo kupcem nudilo popuste ter zveste stranke razvajali do 20. ure.

V drugi polovici prazničnega meseca so se v Celju vrstili številni brezplačni koncerti s številnimi znanimi glasbeniki. Ob skladbah Vlada Kreslina in Malih bogov je prepevalo in poplesavalo 4000 ljudi, nekaj manj na koncertu skupine Tabu, okrog 6000 ljudi je bilo na koncertih Challeta Salleta in Nipkeja ter Željka Bebka.

Zadnji dan leta je bilo Celje v znamenju dvojnega silvestrovanja. Najprej za otroke v Pravljični deželi, ki je praznovala 20 let delovanja, zatem še večernega silvestrovanja z Mambo Kings. Pravljično deželo je med 13. in 31. decembrom sicer obiskalo 20.000 ljudi.

Posebej zanimiv je bil tudi prvi Pravljični gourmet, ko so se v treh dneh s svojimi tipičnimi jedmi s pridihom prazničnosti predstavili celjski chefi in gostinci ter slaščičarji. Za polne želodčke so skrbeli Eurotas hoteli, Gostilna Kmetec, Celjska koča, Bistro Ponvica ter chefi iz Galerije okusov, Pavusa, Gostilne Francl in Oštirke. Za popestritev kulinarične ponudbe in vzdušja so poskrbeli z Zimo Pr Pišek.

Zvezdo sredi Celja je znova krasil velik adventni venček, novost je bila posebej izdelana smreka, oba praznična izdelka sta nastala pod pridnimi rokami učencev Šole za Hortikulturo in vizualne medije Celje. Po mestu so sijali pravljični fotokotički. Pred Narodnim domom je stala kočija s princem in princeso, na Prešernovi ulica velika zvezda, tretji fotokotiček pa je bil pred Turistično-informacijskim centrom na Glavnem trgu, kjer je sijala smreka z medvedkom, prestolom in jelenčkom.

Otroci so se lahko preizkusili v zabavni, avanturistično-pustolovski igri Zvezdni princ, ki so jo ustvarili člani Misterius Escape Room in je udeležence vodila po ulicah mesta Celja, na poti pa so morali raziskovati ter iskati izgubljene predmete, ki so jim na koncu prinesli nagrado.

Zelo dobro so bile sprejete tudi informativne table za posamezna prizorišča Pravljičnega Celja z namenom usmerjanja obiskovalcev na posamezne lokacije, ob tem pa so table pomagale pri urejanju pretočnosti obiskovalcev ter promociji posameznih prizorišče oziroma lokacij.

