Pravljični oddih v "severnem Parizu"

Med najbolj iskanimi turističnimi destinacijami je prestolnica najjužnejše skandinavske države, Köbenhavn , kjer je navdih našel sam Hans Christian Andersen. Če ste za kratek organiziran oddih z majhno skupino in slovenskim vodnikom, boste v danski prestolnici preživeli tri pravljične dni.

V Köbenhavn se bomo zaljubili na prvi pogled, ker je ljubek, majhen in kar žari od pravljičnega navdiha. Poseben čar mu daje moderna arhitektura, ki se prepleta s tradicionalnim, drži se ga tudi ime severni Pariz.

Glavna prednost tega pristaniškega mesta je prav njegova majhnost, saj si glavne znamenitosti lahko ogledamo v enem dnevu, čeprav jih ima na zalogi toliko, da nam zlepa ne bo dolgčas.

Mesto, ki deloma leži na vzhodni obali otoka Zelandija, deloma pa na otoku Amage, je raj za kolesarje. V mestu je urejenih kar 400 kilometrov kolesarskih stez. Če je le mogoče, si sposodite kolo – v dvajsetih minutah lahko prekolesarite z enega konca mesta do drugega.

Øresundski most povezuje mesti Köbenhavn in Malmö.

Sedma najbogatejša država v Evropi

Nekdanja ribiška vas Havn se je najprej spremenila v pomembno trgovsko središče, danes pa je neustavljivo lepa princeska prestolnica sedme najbogatejše države v Evropi in devete na svetu.

Izlet po mestu in okoli köbenhavnskih pristanišč in kanalov vas popelje od Andersenove Male morske deklice, ki sedi na svoji skali ob vhodu v pristanišče, do modernega prizidka kraljeve danske knjižnice, ki se imenuje kar Črni diamant. V njem je ekskluzivna restavracija Søren K, imenovana po danskem filozofu Sørenu Kierkegaardu.

Kraljevi nasledniki Vikingov

Kraljica Margareta II. je na danskem prestolu že od leta 1972.

Danska je ena najstarejših kraljevin na svetu. Kraljica Margareta II. Je med Danci izjemno priljubljena zaradi svoje preproste narave, včasih spusti svoje dolge sive lase, je strastna kadilka in ne skriva, da ji po krvi teče prav taka kri kot vsem drugim. Naslednji v vrsti za danski prestol je njen prvorojenec princ Frederik, ki je poročen s princeso Mary iz daljne Tasmanije.

Preživite tri nepozabne dni v žepni prestolnici, kjer živijo najsrečnejši ljudje na svetu. Preizkusite številne slastne danske sendviče smørrebrød in hot doge, ki jih je mogoče dobiti skoraj na vsakem vogalu. Seveda pa je vredno preizkusiti tudi visoko dansko kuhinjo. Za mizo v eni najboljših restavracij na svetu Noma boste sicer čakali dolge mesece.

Kopenhagen od 7. junija do 9. junija, četrtek–sobota

Kopenhagen od 9. junija do 1. junija, sobota–nedelja

Letališče Benetke

1. dan: BENETKE–KÖBENHAVN

Zgodnjepopoldanski let iz Benetk vas bo že zgodaj popeljal na Dansko. Najprej se boste podali v center Köbenhavna, kjer si boste ogledali vse glavne mestne znamenitosti: palačo Cristiansborg, kjer domuje danski parlament, rezidenco kraljeve družine Amalienborg, simbol mesta – kip Male morske deklice, fontano Gefion, ki je največji mestni spomenik in hkrati vodnjak želja.

Sprehodili pa se boste tudi po starem pristanišču Nyhavn in eni najdaljših evropskih nakupovalnih ulic, Stroget. Četrtkov večer boste izkoristili za raziskovanje družabnega življenja, ki v Köbenhavnu ponuja res nekaj za vsak okus.

Mestna opera

2. dan: KÖBENHAVN

Petek bo rezerviran za izpolnjevanje želja. Vodnik bo poskušal ustreči vsaki želji, kar ne bo preveč težko, saj bo skupina majhna. Ogledali si boste številne muzeje, od kraljeve palače in parlamenta do gradu Rosenborg, ki je nekdanje domovanje danskih kraljev. Zdaj poleg številnih muzejskih predmetov gosti tudi dansko kraljevo zakladnico s kronskimi dragulji.

Lahko se boste odpravili na ogled akvarija, ki slovi kot največji v Evropi, ali pa se boste z ladjico zapeljali po kanalih in zalivčkih mesta. Za bolj umetniške duše priporočajo odlično nacionalno galerijo in gliptoteko (kiparska galerija).

Čas bo tudi za svetovno znane vrtove Tivoli s številnimi vrtiljaki in adrenalinskimi vlakci. Tudi petek bo namenjen večernemu raziskovanju mesta.

Mala morska deklica

3. dan: KÖBENHAVN–BENETKE

Sobota bo do poznega popoldneva namenjena pohajkovanju po mestu. Lahko boste ujeli tisto, za kar je prejšnji dan zmanjkalo časa. Mogoče si bo sposoditi kolo, saj je Köbenhavn kolesarjem najbolj prijazno mesto na svetu.

Na voljo vam bo res veliko možnosti, saj Köbenhavn slovi kot mesto slikovite arhitekture. Med najznamenitejšimi deli mesta je tudi Christiania, kjer so nekoč hipiji živeli v komuni, danes pa je lep primer sožitja različno mislečih in sodobno usmerjene miselnosti mestnih oblasti. Zvečer se boste severa vrnili v srce Evrope.

