Majski pobeg v evropsko metropolo

Zaradi vse bolj natrpanih urnikov so kratki oddihi čedalje bolj priljubljena oblika sprostitve in polnjenja naših baterij. Nekateri si privoščijo kratek oddih na podlagi najugodnejših letalskih vozovnic, spet drugi glede na priporočilo prijateljev, znancev, ali pa idejo dobijo na spletu. Ko je na voljo organizirano in ugodno potovanje v eno izmed evropskih prestolnic, v Berlin, je izbira še toliko lažja.

Metropola v pravem pomenu besede

Berlin je jedro evropske politične moči, motor Evropske unije, pa tudi eden od centrov gospodarstva na stari celini. Tu so predstavniki vseh, ki na svetovnem gospodarskem zemljevidu kaj pomenijo. To je eno izmed najbolj odprtih in sproščenih mest na svetu. Metropola v pravem pomenu besede.

Berlin ni le prestolnica Nemčije, temveč tudi najbolj obiskano nemško mesto. Ima kar 3,5 milijona prebivalstva, vsako leto pa naj bi ga obiskalo okoli 25 milijonov turistov, kar prestolnico uvršča med najhitreje rastoče turistično evropsko mesto. Že hiter sprehod po nekaterih glavnih trgih razkrije, da gre za izjemno bogato multikulturno prestolnico, kjer vladata strpnost in tolerantnost do drugače mislečih.

"Odštekan", inovativen, raznovrsten in edinstven

Nemška prestolnica se pravzaprav nenehno spreminja. Če ste bili tam nazadnje pred nekaj leti, ga boste morda komaj prepoznali, a vas bo vedno znova fasciniral kot prvič. Je pač drugačen, "odštekan", inovativen, raznovrsten in edinstven. Če v Berlinu še niste bili, toliko bolje.

Marsikdo rad reče, da Berlin v resnici ni prava Nemčija. Usodno ga je oblikovala zgodovina, predvsem druga svetovna vojna, kasneje zid. Iz porušenega, razdeljenega mesta je vzniknila prestolnica znova združene države, ki je doživela nepričakovan razvoj.

Berlin je idealna prestolnica za izlet, saj vam na eni strani ponuja veliko znamenitosti, muzejev in bogato zgodovino, na drugi strani pa je zelo moderno mesto, kjer najdete številne zanimivosti iz sveta mode, umetnosti in kulture.

Berlin, razdeljen in spet združen, je največje nemško mesto. Po padcu berlinskega zidu, ki ga je do leta 1989 tri desetletja delil na dvoje in s tem simboliziral razdvojenost Nemčije na dve strogo ločeni državi, je danes znova pomembno vladno in kulturnozgodovinsko mesto živahnega utripa.

Berlin od 25. maja do 27. maja

Letališče Dunaj, petek-nedelja

Berlin od 08. junija do 10. junija

Letališče Benetke, petek-nedelja

1. dan: BENETKE ali DUNAJ–BERLIN

Jutranji polet vas bo že zelo zgodaj dopoldne ponesel v Berlin. Z javnim prevozom se boste odpeljali do glavne železniške postaje, kjer boste odložili kovčke v hotelu in se peš odpravili v center. Mimo stavbe nemške vlade vas bo sprehod pripeljal do Reichstaga, nemškega parlamenta in mesta, kjer se je pisala zgodovina.

Nekaj korakov naprej so Brandenburška vrata, ki zdaj označujejo vstop v središče mesta, do leta 1989 pa so bila vrata pred zidom, ki je ločeval vzhod in zahod. Zdaj se tu začenja bulevar Unter den Linden (Pod lipami), po katerem se bomo sprehodili do Bebelplatz, kjer je pokopališče knjig, ki so bile zažgane leta 1933. Ganljiv kip Neue Wache, ponovno vzhajajoči berlinski dvorec, pa mogočna berlinska katedrala na Museumsinsel nas bodo pospremili do TV-stolpa in Alexanderplatza, kjer se boste malo ustavili in prepustili popoldanskemu vzdušju.

2. dan: BERLIN

Dan vam bo ponudil nešteto možnosti. Skupaj s turističnim vodnikom se boste odpravili do ostankov berlinskega zidu, mimo Checkpoint Charlie, kjer so nekoč bila ena redkih vrat na zahod, zdaj pa se tam vse vrti okoli tega temnega obdobja. Trg Potsdam je bil že na zahodu in še danes predstavlja tehnološki napredek človeške družbe. Še malo proti zahodu sta ZOO in akvarij Berlin ter spominska cerkev cesarja Wilhelma. Pa tudi izložbe na bližnji ulici Ku'damm, berlinski Champs Elysées in legendarna blagovnica KaDeWe.

Na Muzejskem otoku vas bodo čakali številni muzeji in številne atrakcije: od Madame Tussauds, Aqua Dom & Sea Life Berlin, DDR muzeja, Berlin Dungeona do Little BIG City Berlin in še kaj bi se našlo. Če si niste izbrali katerega od spektaklov, boste zvečer vabljeni na panoramsko plovbo po reki Spree.

3. dan: BERLIN–BENETKE ali DUNAJ

Imeli boste še skoraj ves dan časa. Odločitev, kako ga boste preživeli, bo samo vaša, vodnik pa vam bo z veseljem pomagal in svetoval. Če vam domišljija ne bo svetovala drugače, si lahko še vedno ogledate nekaj "starih kamnov".

Z Alexandrovega trga jo boste mahnili mimo Marijine cerkve, Rdečega rotovža in skozi Nikolajevo četrt do katedrale Berliner Dom. Tu bo še čas za muzeje, ki so ostali na suhem prejšnji dan, ali pa za skok v kakšno trgovinico s spominki. Brez njih in ne da bi okusili kakšno berlinsko klobaso, se ne spodobi vračati domov.

