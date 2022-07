Pogosto letite? Preverite svoje pravice v primeru odpovedi ali zamude poleta.

Oglasno sporočilo

Prišel je čas, ko je na nebu mogoče opaziti mnogo več letal kot pozimi, saj nas visoke temperature kar kličejo k osvežitvi in uživanju v toplih, predvsem obmorskih krajih. Vse več posameznikov se odloča za zračni prevoz, predvsem zaradi hitrosti potovanja, s čimer se prihrani čas, prav tako pa je z njim mogoč obisk čezoceanskih dežel. Danes je to prevozno sredstvo na voljo že skoraj vsem, saj obstaja na tisoče nizkocenovnih letalskih ponudnikov, prav tako nam tehnologija omogoča preprost elektronski nakup vozovnice.

Pa v primeru nesrečnih dogodkov veste, kako ukrepati, kaj lahko zahtevate/terjate in česa ne? Seznanite se s pravicami letalskega potnika, da se ne bi zgodila neprijetna presenečenja!

Kaj lahko storite v primeru odpovedi, zamude ali zavrnitve vkrcanja?

Letalski ponudnik vam mora ponuditi, da izbirate med:

povračilom kupnine vozovnice v roku sedmih dni ter povratnim poletom do letališča odhoda, takoj ko je to mogoče,

spremembo poti do cilja, takoj ko je to mogoč,

spremembo poti na poznejši datum, ki vam ustreza.

Med vsemi naštetimi možnostmi je mogoče izbrati le eno. Če prispete na končni cilj z najmanj triurno zamudo in krivec zanjo niso izredne razmere, imate pravico do finančnega nadomestila.

Kaj pa če zamudite povezovalni polet, ste upravičeni do odškodnine?

Odgovor je pritrdilen, tudi v tem primeru velja isto pravilo. Če prispete na cilj z najmanj triurno zamudo, ki ni posledica izrednih razmer, ste upravičeni do nadomestila.

Pazite, da s tožbo ne boste zamudili časovnega roka

Časovni rok za pritožbo je odvisen od predpisov vsake posamezne države EU posebej. Med seboj se razlikujejo, zato se, da ne bo nesporazuma, o časovnem roku pozanimajte pri nacionalnem izvršilnem organu v zadevni državi ali pri nacionalnem potrošniškem centru.

Kaj lahko storite v primeru, da je na polet prijavljenih preveč potnikov in vam zavrnejo vkrcanje, čeprav se niste prostovoljno odpovedali poletu?

Kot nesrečni udeleženec takšnega dogodka ste upravičeni do izbire med povračilom kupnine in preusmeritvijo na drugi polet. Če se odločite za preusmeritev, ste upravičeni do hrane in pijače, če imate polet predviden naslednji dan, ste upravičeni tudi do namestitve in prevoza do hotela ter na letališče. Če pa izberete povračilo kupnine, ste hkrati upravičeni še do odškodnine, katere višina je odvisna od relacije oziroma kilometrine poleta.

O, ne! Prtljage ni! Kaj pa zdaj?

Kaj storiti, ko ob prihodu na letališče izveste, da vaše prtljage ni? Če vam letalska družba izgubi prtljago, nikar ne zapuščajte letališča! V tem primeru je vaša naloga, da nesrečni dogodek prijavite letališkemu osebju ali predstavniku letalske družbe, s katero ste leteli. Skupaj izpolnite določen obrazec, nato boste prejeli referenčno številko, prek katere boste lahko preverjali stanje in lokacijo prtljage.

Ali v tem primeru lahko zahtevate denar od letalske družbe za nujne nakupe?

Odgovor je nekoliko zapleten. Praviloma bi letalska družba morala zagotoviti finančno pomoč, ali bo to res storila, pa je odvisno od družbe. Zelo pomembno je, da med čakanjem na izgubljeno prtljago kupujete le najnujnejše stvari in hranite vse račune, saj boste le tako lahko zahtevali povračilo stroškov.

Če najdejo vašo prtljago, jo je letalska družba dolžna pripeljati na dom oziroma tja, kjer ste tisti trenutek.

Kaj pa če vas na letališču pričaka poškodovana prtljaga?

Tudi v primeru škode, povzročene zaradi poškodb, uničenja, izgube ali zamude prtljage na poletu letalskega prevoznika EU, ne glede na destinacijo poleta, lahko zahtevate odškodnino, katere višina je zakonsko predpisana.

Ste upravičeni do odškodnine, če so posledica letalske nesreče poškodbe ali smrti?

Če potujete z letalskim prevoznikom EU (ne glede na namembni kraj) in se zgodi letalska nesreča, v kateri nastanejo poškodbe ali škoda, ki je posledica smrti, ste upravičeni do odškodnine. Višina odškodnine je odvisna od samih okoliščin nesreče, saj nanjo vplivajo številni dejavniki. Pri odškodnini za pretrpele duševne bolečine ob izgubi bližnjega se gleda na razmerje med ponesrečencem in oškodovancem oziroma njuno medsebojno navezanost in stopnjo sorodstva.

