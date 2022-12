Podarite pravljično doživetje v butičnem hotelu Zlata ladjica

Oglasno sporočilo

Že veste, kaj boste letos podarili svojim najdražjim in kaj nepozabnega boste privoščili sebi? Popoln kulinarični oddih, razvajanje duha in telesa ali nepozabna nočitev se lahko zgodijo na enem mestu. Prepustite se domišljiji v luksuznem hotelu Zlata ladjica na nabrežju Ljubljanice, le nekaj korakov stran od Prešernovega trga. Prav na tem mestu bodo vaši obdarovanci kadarkoli v letu 2023 lahko vnovčili darilni bon in vstopili v čudovito doživetje.

Razvajanje duha in telesa v oazi miru

Butični hotel Zlata ladjica slovi tudi kot urbani kotiček za sprostitev duha in telesa, ki si ga v zimskem času vsakdo rad privošči. Zaprite vrata zunanjemu mrazu in se sami ali v dvoje prepustite toplini turške in finske savne ter mehkega terapevtskega tuša. Odženite utrujenost in stres na breztežnostni postelji ali pa z darilnim bonom za sproščanje nekomu polepšajte začetek novega leta.

Na voljo je več različnih SPA paketov, ki zagotavljajo sproščujoče doživetje v naši oazi miru in sprostitve. Odklop od vsakodnevnega stresa ponuja paket Napolnimo baterije , ki vam ponuja sproščanje v objemu savn in lebdenje na breztežnostni masažni postelji.

Gurmansko doživetje s pokušino prvovrstnih piv

Obdarujete gurmane in pivoljube? Gurmani po srcu in duši bodo vsekakor uživali v harmoniji okusov, ki jih nudi ekološka restavracija Zlata ladjica. Pod taktirko izkušenega kuharskega mojstra iz ekoloških sestavine slovenskih kmetij nastaja simfonija okusov, ki pričara popolno vzdušje za ljubitelje dobrega. Na gurmansko doživetje povabite svojo ljubljeno osebo ali pa ga v obliki darilnega bona podarite svojim najbližjim, ki bodo uživali v odkrivanju svežih kulinaričnih mojstrovin.

Pivoljube razveselite z bonom za gurmansko doživetje v gurmanski pivnici, kjer v prijetnem ambientu približamo okuse hmelja slovenskih pokrajin. Za nepozabno popotovanje po sledeh »tekočega zlata« je na voljo degustacijski meni za dve osebi za spoznavanje tipičnih predstavnikov priljubljenih zvarkov, ob tem pa vam postrežemo še z izbranimi prigrizki iz lokalnih sestavin. Darilni bon za beertasting v Zlati ladjici je odlična ideja za prijatelje in sodelavce, s katerimi si delite ljubezen do druženja ob vrhunskem pivu.

Nepozabna nočitev v osrčju Ljubljane

Podarite več kot le nočitev v hotelu. Podarite bon za nepozabno nočitev v petzvezdičnem butičnem hotelu, kjer se vsak gost počuti kot doma. V Zlati ladjici je na voljo petnajst edinstvenih sob, ki jim poseben pečat dajejo restavrirane stenske poslikave, razkriti leseni stropovi ter replike historičnih vrat in parketa. Njihove duhovite in skrivnostne zgodbe bodo iz vašega bivanja ustvarile posebno doživetje. Čarobnejši trenutki zimske pravljice pa čakajo na vas zunaj hotelskih sob.

Pravo darilo za vsakogar

Hotel Zlata ladjica je idiličen kraj, kjer se prepletata slikovita preteklost in sedanjost in je obenem vaš prostor, kjer boste popoln oddih privoščili vsem svojim čutom ali pa boste z darilnim bonom za popolno razvajanje nekomu drugemu pričarali sanjsko doživetje.

Vabljeni, da odkrijete celotno ponudbo luksuznega butičnega hotela Zlata ladjica in izberete vrednostni bon za katerokoli doživetje v butičnem hotelu. Podarite in doživite najlepšo zimsko zgodbo v objemu iskrive Ljubljane. Dodatne informacije: www.zlataladjica.com

Naročnik oglasnega sporočila je HOTEL ZLATA LADJICA.