Odkrijte raznoliko lepoto Kvarnerja v regiji Hrvaške

Kvarnerska regija na Hrvaškem je osupljiva destinacija, ki ponuja edinstveno mešanico zgodovine, kulture in naravne lepote. Z njeno čudovito obalo, idiličnimi otoki in gorsko pokrajino je regija popolna za avanturiste na prostem in ljubitelje kulture. Obiskovalci lahko raziskujejo zgodovinska mesta, se sprehajajo po slikovitih poteh za pohodništvo ali preprosto uživajo na eni izmed mnogo čudovitih plaž regije.

Iščete avanturistične počitnice na prostem na Hrvaškem? Crikvenica Vinodol Riviera je idealna destinacija za tiste, ki iščejo aktivne počitnice. Regija ponuja različne dejavnosti, kot so pohodništvo, kolesarjenje in vodni športi, na primer deskanje na vodi in kajak. Ograjena pokrajina doline Vinodol je popolna za pohodništvo in gorsko kolesarjenje, medtem ko kristalno čista voda Jadranskega morja ponuja odlično kuliso za ljubitelje vodnih športov. S svojo osupljivo pokrajino in širokim naborom dejavnosti je Crikvenica Vinodol Riviera idealen kraj za aktivno preživljanje časa in raziskovanje naravne lepote Hrvaške.

Naslednji na seznamu je otok Rab. S svojim očarljivim starim mestom, čudovitimi plažami in kristalno čisto vodo je Rab pravi raj za ljubitelje narave. Poleg tega je otok dom številnih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, vključno z mestnim obzidjem in cerkvijo sv. Marije.

Otoka Lošinj in Cres sta še ena obvezna destinacija v Kvarnerju. S svojo nedotaknjeno naravo, skritimi zalivi in slikovitimi vasmi sta ti otoki popolna za tiste, ki želijo ubežati vsakodnevnemu vrvežu. Poleg tega je ta regija dom redkim rastlinskim in živalskim vrstam, kar jo naredi priljubljeno destinacijo za ekoturiste.

Končno pridemo do Gorskega kotarja, gorske regije, ki jo pogosto imenujejo Zeleno srce Hrvaške. Z gostimi gozdovi, kristalno čistimi rekami in ograjenim terenom je Gorski kotar raj za ljubitelje narave.

Foto: TZ Kvarner

Outdoor – modro in zeleno, skladnost nasprotij

Ali nadvse uživate v plovbi, potapljanju ali jadranju na deski? Morda se raje odločate za sprehod ali vožnjo po prijetno hladnih, zelenih predelih? Ne, ni se vam treba odločati – ostanite tu in izbirajte! Bivanje na prostem je zagotovo eden najpomembnejših adutov Reke in reškega prstana. Zaradi tega ste tudi prišli! Urejene sprehajalne poti so priložnost, da uživate v čudoviti pokrajini. Skrbno načrtovana mreža pešpoti mesta Reke omogoča ogled najpomembnejših mestnih znamenitosti, tako boste združili ljubezen do gibanja in do ogledovanja znamenitosti. K temu dodajte še tretjo – reške sprehajalne poti se namreč kar nadaljujejo v planinske. Reka pa ima tudi urejene kolesarske steze.

Foto: TB Reka

Če se odločite, da se boste odpravili malce iz mesta, v njegov prstan, vas bodo pričakale označene poti kolesarske transverzale Kastva, Jelenja, Viškova, Klane, Čavala ali – če želite gozdnato pokrajino zamenjati z morjem – Bakra in Kostrene. Naš predlog je kolesarska transverzala, delno makadamska, v drugem delu pa asfaltirana, ki povezuje vse kraje reškega prstana. O težavnosti te poti odločate sami – v dolžini 64 kilometrov, ali pa, če se določite za okoliške poti, sto kilometrov.

Če ste ljubitelj vodnih ali podvodnih športov, vam poleg Reke priporočamo še Bakar, Kostreno in Kraljevico, kjer vam je vedno na voljo tudi vsa strokovna pomoč.

Opatijska riviera

Obiskovalcem pustolovskega duha Opatijska riviera ponuja veliko možnosti za raziskovanje – številne kolesarske poti na Učki in mnoge pešpoti povezujejo morje in vrhove najvišje kvarnerske gore, obenem pa ponujajo priložnost za spoznavanje lokalnih zgodovinskih in naravnih znamenitosti. Posebna atrakcija tega območja je mitološko-zgodovinska pot Trebišća–Perun v Mošćenički Dragi, ki obiskovalce vodi skozi pomembne kraje slovanske mitologije.

Najvišja kvarnerska gora ponuja tudi druge oblike aktivnih počitnic, kot so jahanje ali jamarstvo, posebno zanimiva pa je ta destinacija za ljubitelje ekstremnih športov, kot so letenje s padalom na Vojaku ali plezanje v kanjonu Vele drage.

Gorski športi pa niso vse, kar ponuja Opatijska riviera, saj na njenih plažah lahko igrate vaterpolo, najamete kajak ali kanu, smučate na vodi, se v spremstvu izkušenih inštruktorjev potapljate pod valovi, ali pa se preizkusite v jadranju, v družbi osvajalcev svetovnih medalj v tem športu. Mir in sprostitev lahko najdete na urejenih poteh opatijskega gozdnega sprehajališča Carmen Sylva ali zaščitenega parkovnega gozda Lisina v Matuljih.

Foto: TB Opatija

Otok Krk, popolna oaza pozitivne energije za ljubitelje aktivnega oddiha

S prihodom na otok Krk ste si zagotovili idealno kuliso za vse svoje pustolovščine, obenem pa tudi začetek nepozabne izkušnje, h kateri se boste radi vračali! Spoznajte osupljive skrite kotičke in razglede v mreži krških pohodnih poti in kolesarskih stez, ki danes zajemajo že skoraj neverjetnih 300 kilometrov!

Foto: TB Krk

Doživetje otoka Krk se začne takoj za Krškim mostom. Na severnem delu otoka boste spoznali antični Omišalj in tradicionalno ribiško mestece Njivice. Lahko boste kolesarili ali se sprehodili v naravi, polni zdravilnih zelišč, in si tako privoščili pravo aromaterapijo na prostem.

Malinska je znana destinacija za številne ljubitelje zunanjih športov. Skoraj vse pohodne poti so primerne tudi za kolesarje, če pa svoj čas raje preživljate v morju, lahko v Malinski uživate v jadranju ali pa se naučite potapljati in odkrivate svet pod gladino.

Sredi otoka, v mestu Krk, stoji obzidje zgodovinske trdnjave in krške bazilike, v okolici mesta pa je več kot 150 kilometrov pohodnih poti, med katerimi sta posebej znani dve tematski poti. Prva vas bo popeljala skozi oljčne nasade, kjer si boste lahko ogledali vso lepoto, v kateri nastaja krško tekoče zlato, njegovo oljčno olje, druga pot, Pot krških kalov, pa vas bo popeljala skozi gozdove in podeželje otoka.

Punat je daleč naokoli znan po eni najbolj obiskanih hrvaških marin in zanimivem otočku Košljun, zaradi svoje široke ponudbe outdoor dejavnosti pa je obvezna destinacija za vse ljubitelje aktivnega življenja.

Če ste ljubitelj hoje, teka, kolesarjenja, plezanja, potapljanja ali jadranja, vam Baška s svojo okolico zagotavlja nepozabno kuliso za vaše pustolovščine. Tukaj boste zagotovo našli outdoor izkušnjo, ki vam je pisana na kožo, ne glede na to, ali boste izbrali sprehod po poučni poti Baška–Zarok–Batomalj–Pod Lipicu, nepozabna doživetja na kolesarski in planinski poti Do Lune in nazaj ali plezanje na Portafortuni oziroma vratih sreče.

Petdeset metrov nad morjem na vzhodni strani otoka Krka stoji Vrbnik, ki je poleg bogate eno-gastronomske ponudbe tudi odličen način, da spoznate vse njegove krasote.

Vrhunec vašega raziskovalnega podviga naj bo ogled grške ladje Peltastis, ki na 32 metrih globine nedaleč od Šila ponuja idealno potapljaško avanturo. Naj se raziskovanje začne!

Foto: TB Krk

Dopust v regiji Kvarner na Hrvaškem je torej nepozabno doživetje. Od čudovitih obalnih krajev do razgibanih gorskih območij, ta regija ponuja široko paleto dejavnosti in znamenitosti za obiskovalce vseh starosti in interesov. Ali želite preživeti dneve ob lepi plaži, raziskovati zgodovinska mesta ali se sprehajati po neokrnjenih območjih divjine regije, Kvarner ima nekaj za vsakogar. Zaradi kombinacije naravne lepote, bogate kulture in prijaznosti gostiteljev Kvarnerja je idealna destinacija za resnično nepozaben dopust. Zato pridite ter odkrijte čar in magijo Kvarnerja ter ustvarite spomine, ki bodo trajali vse življenje.