Odkrijte enega najbolj neokrnjenih koščkov Slovenije

Novinarka Suzana Kozel vsak petek v okviru informativne oddaje Planet 18 raziskuje manj poznane slovenske kraje. Skupaj z njo boste lahko odkrivali turistično manj znane kotičke in se izogibali nabito polnim počitniškim destinacijam. Suzana v rubriki Na vasi predstavlja tudi zanimive zgodbe ljudi, ki tam živijo.

Prejšnji petek smo s Suzano Kozel odkrivali Kamnik.

Danes se bo Suzana v živo oglasila iz Osilnice, kjer je ugotovila, da je kraj, po katerem se vije biserna Kolpa, tudi eno najbolj neokrnjenih območij v Sloveniji. Ni ne industrije ne intenzivnega kmetijstva.

Foto: Getty Images

Dolino, v kateri danes živi štirikrat manj ljudi kot nekoč, poganja turizem. To je najmanjša slovenska občina, kraj, kjer v osnovnošolski učilnici sedi le pet učencev. Sicer pa so to tudi kraji, od koder prihajajo pionirji slovenskega urarstva, tako imenovani "vurmoharji", fenomen, ki ga v svetu verjetno pozna le Švica.

