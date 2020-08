Obišči pivovarski muzej Union Experience v središču Ljubljane

Oglasno sporočilo

Odkrij zgodbe in skrivnosti 150-letne proizvodnje legendarnega slovenskega piva. Union Experience je obvezna postojanka za vse "pivoljube" in tiste, ki radi doživite odbito, drugačno izkušnjo. Do tega trenutka ima že več kot 400.320 obiskovalcev!

Union Experience je prav poseben muzej v središču slovenske prestolnice in odlična izbira, ko iščeš idejo za izlet. Že podatek, da se sprehod skozi bogato zgodovino in proizvodnjo Pivovarne Union zaključi z degustacijo svežega piva, vam pove, da ne gre za klasični muzej, je pa eden največjih tovrstnih muzejev v Evropi in prvi v Sloveniji. Gre za odbito izkušnjo, ki popelje v preteklost.

Nad pivovarskim muzejem se navdušujejo "pivoljubi" ter tisti, ki jih zanimata kultura in zgodovina. Začuti se čas, ko so bile gostilne pomembna središča kulturnega in družabnega življenja. Ko ni bilo nič nenavadnega privoščiti si litrski ali dvolitrski vrček piva, potem ko si opravil dostavo piva s samokolnico.

Gostje iz tujine ocenjujejo Union Experience kot #1 dejavnost v Ljubljani

Nad muzejem Union Experience so izjemno navdušeni tuji gostje. Na portalu Tripadvisor ga ocenjujejo kot najljubšo dejavnost v Ljubljani (podatek velja v juliju 2020). Edinstvena izkušnja Union, ki jo lahko doživite vsak četrtek, petek in soboto, poskrbi, da so legende in skrivnosti proizvodnje Union še dolgo glavna tema pogovorov. Za celostno doživetje poskrbijo tudi več kot prehvaljeni vodiči, ki po besedah gosta Benka iz tujine "s svojim ogromnim znanjem naredijo ogled zares interaktiven, zabaven in prijeten".

Obiskovalec o legendarnem sprehodu skozi pivovarsko dediščino Uniona

Igor C. nam je povedal, da je šele po obisku Union Experience-a dobro razumel, kako poteka varjenje njegove najljubše poletne osvežitve. "Že ob vstopu skozi galerijski del, kjer so s slikovnim gradivom prikazane vse faze varjenja piva, zorenja in filtracije, me je muzej navdušil." Pivovarska pot nato vodi čez muzejsko zbirko 731 eksponatov, kjer boste lahko dodobra začutili prav vsako kapljico piva, ki je bila kdaj proizvedena. Igorja so navdušili tudi ogromni stari sodi, medtem ko so slad, ječmen in hmelj v njem prebudili skorajda patriotski ponos. Doda: "Tudi pogledi na 150 let stare steklenice, etikete in kozarce so mi dali vedeti, koliko truda in zgodb se skriva za Union produkcijo piva. Lahko rečem, da so me s svojo nostalgično vrednostjo pravzaprav navdihnili. Komaj čakam, da grem še na tečaj točenja piva!" Če bi tečaj pravilnega točenja popolnega piva zanimal tudi tebe, pokliči Davida iz ekipe Union Experience na 041 303 050.

Zanimivost: v muzeju te čaka tudi atraktivna trgovina Tu lahko kupiš spominek na obisk in prebudiš svoj zmajski značaj. Izbiraš lahko med majicami, puloverji, kozarci, torbami, kapami, piknik košaro in odejami ... Kupiš jih lahko tudi prek spleta! To je zagotovo popolno darilo za vsakega ljubitelja piva Union. Po koncu pa ne pozabi personalizirati etikete svojega najljubšega nefiltriranega piva. Se vidimo v pivovarskem muzeju, se vidimo v Union Experience!

Naročnik oglasnega sporočila je Pivovarna Laško Union.