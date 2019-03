Novi trendi v turizmu

Vsako poletje ima svojo zgodbo. Letošnja zgodba naj se vrti okrog nepozabnih destinacij, ki nam bodo razširile obzorja. Vedno bolj pomembno postaja, kaj doživimo, in ne, kaj imamo. Pustolovski duh nam ne da miru in prav je, da si privoščimo nepozabna doživetja. Letošnji trendi nam narekujejo, da se umaknemo prenatrpanim turističnim biserom. To ne pomeni, da Benetke, London, Amsterdam ali egipčanske piramide niso več v igri, le previdno moramo načrtovati čas dopusta.

Najti pravo destinacijo zase

Foto: Getty Images

Odločimo se, da ne bomo turisti, ampak popotniki, torej bomo namesto hitrih ogledov raje posedali po lokalnih kavarnah in uživali v vsakodnevnem vrvežu mesta ter stanovali v primestnih soseskah.

Bodimo drzni in se odpravimo v neznane kraje. Zakaj pa ne bi letos šli na pozabljene Ferske otoke, ki so le kratek letalski polet oddaljeni od Velike Britanije, sicer pa spadajo pod Dansko. Veljajo za ene izmed najlepših otočij na svetu. Na tako imenovanih ovčjih otokih bomo razumeli, zakaj se je čaru severnih dežel tako težko upreti.

Poskusimo z virtualno in obogateno resničnostjo. Ne glede na to, ali virtualno resničnost obožujemo ali sovražimo, postaja del našega vsakdana. Vedno boljši pripomočki in aplikacije za 360-stopinjske oglede prostorov so dvignili turizem na povsem novo raven. Z lahkoto se v trenutku preselimo na Antarktiko, Bahame ali celo Mars. Sicer si lahko tudi realno potovanje obogatimo z dodatnimi vsebinami, ki nam jih omogočajo na primer VR-očala – kulturne znamenitosti lahko pred nami oživijo, obogatene z neverjetnimi zgodovinskimi zgodbami. Muzeji so s pomočjo obogatene resničnosti postali izjemno privlačni. Pa ne le muzeji, sodobna tehnologija tudi oglede na prostem spreminja v zgodovinska doživetja.

Videti več z očali obogatene resničnosti. Foto: Getty Images

Pojdimo po poteh svojih prednikov. Naši predniki so lahko neusahljiv vir idej in zgodb. Smo prepričani, da poznamo kraje, kjer so živeli? Ali sploh vemo, kje so živeli. Še nikoli prej nismo imeli toliko možnosti spoznati, kdo so naši predniki. Za sestrične, strice in stare starše še vemo, kaj več pa je že stvar raziskovanja. Ker živimo v informacijski dobi in nam genetska znanost ponuja že veliko odgovorov, lahko zvemo, od kod v resnici prihajamo. Z DNK-testi lahko odkrijemo svojo lastno zgodovino, kar je lahko dober izgovor za nepozabno potovanje.

Bodimo okolju prijazni. Na pot se odpravimo z električnim vozilom, saj so polnilne postaje tako rekoč za vsakim ovinkom. Lahko se odpravimo po italijanski obalni cesti od Sorrenta do Salerna, od Lizbone do Porta, po dolini reke Loare ob veličastnih francoskih gradovih, po nemškem Schwarzwaldu, po znamenitem islandskem Zlatem krogu ali okrog škotskih gričev.

Poglejmo v vesolje. Astroturizem je nov trend v turizmu. Zavedanje o tem, da s svetlobnim onesnaženjem spreminjamo podobo nočnega neba in da številni še nikoli niso videli mlečne ceste, nas spodbuja, da obiščemo kraje, kjer so zvezde na dosegu roke. Med kraji, kjer vidimo najdlje v vesolje, je jugozahod ZDA – Utah, Arizona in Nova Mehika, kjer junija organizirajo vsakoletno "zvezdno zabavo". Na Japonskem se lahko odpravimo v nacionalni park Iriomote-Ishigaki ob južni obali, zanimivi so tudi odročni kraji na severu Velike Britanije.

Nočno nebo nad Okinawo Foto: Getty Images

